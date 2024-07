Un micro abierto capta lo que piensa realmente Adriana Dorronsoro de la marcha de Alessandro Lequio

Este miércoles 31 de julio son muchos los españoles que comienzan sus vacaciones. Es el caso de Joaquín Prat y Alessandro Lequio que se despiden de sus puestos en ‘Vamos a ver’ hasta su vuelta en la nueva temporada en septiembre.

El primero en decir que se iba de vacaciones era Joaquín Prat justo al acabar la sección de sucesos y dar paso al club social. Después en plena tertulia sobre la actualidad del corazón era el presentador el que le preguntaba a Alessandro Lequio si él también se iba de vacaciones.

Todo se producía al arrancar el debate sobre la última hora del escándalo de Álvaro Muñoz Escassi cuando Alessandro Lequio se enfrentaba a Isabel Rábago después de que la colaboradora le estuviera dando la razón en sus argumentos. «Escassi no ha dicho nada de María José que sea constitutivo de delito. ¿O tú estás diciendo que sí?», le soltaba el italiano a su compañera.

«No, que tienes razón. No te pongas así conmigo», le replicaba Isabel Rábago. «Ahh vale, no, no tú eres la abogada», le espetaba Alessandro Lequio. «Te estoy diciendo que sí porque te estoy dando la razón», insistía la periodista. «Sí, señor Lequio», apostillaba Rábago con sorna.

Lo que Adriana Dorronsoro piensa del adiós de Alessandro Lequio

Y era entonces cuando Joaquín Prat se dirigía a Alessandro Lequio y le preguntaba por sus vacaciones. «Escucha, ¿hoy es tu último día?», le preguntaba el presentador. «Como el tuyo», le respondía el italiano. «Necesitas unas vacaciones ehhh», le decía Prat. «Y tú», aseveraba Lequio entre risas. «¿Y no te quieres dejar absolutamente nada en el tintero verdad Alessandro?», cuestionaba Joaquín.

«Que no, que él se queda en ‘Sin filtros’ conmigo», destacaba por su parte Cristina Tárrega avanzando que Alessandro Lequio si que seguirá siendo colaborador de ‘La vida sin filtros’ los sábados por la noche al ser un programa grabado.

«Que contenta estoy yo«, se escuchaba decir por lo bajo a Adriana Dorronsoro. Un comentario con el que la copresentadora de ‘Vamos a ver’, que será la encargada de sustituir a Joaquín Prat al frente del club social, celebraba que Lequio no esté en el plató porque así no le generará enfrentamientos.