Sofía Suescun pega una réplica de diez a Alessandro Lequio por lo que osa señalar de ella

Alessandro Lequio ha sido uno de los colaboradores más críticos con Sofía Suescun en Telecinco, donde ha predominado una corriente contra la concursante que, por supuesto, ha influido en su resultado en ‘Supervivientes All Stars’. El colaborador señaló que Sofía «iba convencida de que iba a ganar» y que le veía una «sobrada».

«Ella cometió el error de la prepotencia, creyendo que todo era una cuestión física y no se dio cuenta que discutiendo se consiguen votos. A mi las pruebas me entretienen pero a una parte de la audiencia lo que le cautivan son las discusiones. Y ella lo apostó todo a las pruebas», declaró el conde, asegurando que ese ha sido el principal motivo por el que no ha logrado ganar esta vez.

Para Alessandro Lequio, Sofía Suescun entra dentro de esas «personas frías y calculadoras» que él tanto detesta. Por ello, se mostró muy contento en ‘Vamos a ver’ con el resultado final de ‘Supervivientes All Stars’ y esa victoria de Marta Peñate «por el bofetón que se han llevado Sofía y Kiko».

Pues bien, a estas controvertidas palabras ha respondido de manera breve pero impecable en la fiesta final de ‘Supervivientes’ que se celebró este viernes por la noche. «Alessandro Lequio ha dicho que tú concurso ha sido desubicado y que has sido prepotente y que por eso has quedado tercera», le planteó un reportero de Gtres. «¿Desubicado el? ¿Eso ha dicho él? Pues que lo diga él… Ya está todo dicho«, reaccionó Sofía Suescun sin despeinarse, dejando entrever que no es precisamente el más indicado para hablar de prepotencia cuando es uno de los tertulianos más cuestionables e insolentes que tiene Mediaset.

Por otro lado, Sofía ha hecho balance de esos casi 40 días de aventura. «Me quedo con todos los momentos de superación, donde pensaba que estaba hundidísima y salía una parte salvaje que me ayudaba a vivir porque que estés durmiendo y de repente te despierte la lluvia… es lo más humillante que he vivido yo», admite sobre lo más duro de la supervivencia.

Mientras, lo más costoso de la convivencia en ‘Supervivientes All Stars’ ha sido su guerra sin cuartel con Marta Peñate. «Nuestra relación está cómo nos fuimos y lo que tenga que ser será, pero no se puede forzar nada en la vida. Me toca la fibra porque es Marta y sigo decepcionada», comenta Sofía Suescun que, ante Europa Press, asegura que Marta Peñate «todo el rato quería humillarme, acosarme, que me fuera, ese era su propósito».