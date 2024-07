Señalan la razón detrás de la expulsión de Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars’

Sofía Suescun, la ganadora moral de ‘Supervivientes All Stars’ para muchos, ha sido bautizada como la gran perdedora por otros tantos tras perder la pugna que ha mantenido con Marta Peñate desde que arrancó el concurso.

Sobre ello han hablado largo y tendido en ‘Vamos a ver’ y Alessandro Lequio ha compartido la teoría sobre por qué Sofía Suescun cayó derrotada en el televoto ante Marta. «A Sofía le ha ocurrido lo mismo que a Kiko Jiménez dos meses atrás, que se creían los más listos y todavía no entienden por qué han perdido el reality», ha empezado diciendo el conde.

Alessandro Lequio ha celebrado la victoria de Peñate porque cree que «después de tantos realities y de tantos años dando juego es una cuestión de justicia que ganara este reality». Y está contento con el resultado «por el bofetón que se han llevado Sofía y Kiko». «No me gustan las personas frías y calculadoras que hablan con esa prosopopeya, nunca me han gustado», ha sentenciado.

«A Sofía Suescun se le vio perdedora, se le veía en la cara, y lo peor es que ella y Kiko sienten que se les ha acabado el negocio. Se les ha acabado», ha proseguido el colaborador, encantado con que desaparezcan de la televisión después del reality.

«Ella llegó a Supervivientes All Stars convencida de que iba a ganar», opina Alessandro Lequio, pero «iba de sobrada y eso le ha pasado factura». «Se le veía en la cara y en los gestos en muchas ocasiones. La posición en la que ella creía que entraba de superioridad respecto al resto se le notaba mucho. Miraba por encima del hombro», ha añadido Antonio Rossi.

Acto seguido, Lequio ha señalado el detonante por el que Sofía Suescun cayó en la final, conformándose con la tercera posición: «Ella cometió el error de la prepotencia, creyendo que todo era una cuestión física y no se dio cuenta que discutiendo se consiguen votos. A mi las pruebas me entretienen pero a una parte de la audiencia lo que le cautivan son las discusiones. Y ella lo apostó todo a las pruebas». «Y tengo que decir que la intensidad de Marta Peñate me agota pero prefiero eso a esa frialdad sin corazón de Sofía», ha rematado.

Por último, Isabel Rábago, a pesar de que ha sido defensora acérrima de Sofía, cree que la joven «se permitió dos errores gravísimos que tampoco ella supo calibrar, que fue lo que le dijo a Marta (del embarazo) y lo que le dijo a Jorge (de su infidelidad con Alba Carrillo). Pero luego ella supo darse cuenta de que la había cagado». Aun así, considera que eso le ha penalizado y le ha abocado a ese resultado.