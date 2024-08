Un soltero que participó en ‘First Dates’ cuenta lo que de verdad ocurre dentro del programa

Son muchos los solteros que, tras pasar por el restaurante de ‘First Dates’, advierten sobre la diferencia entre lo que se ve en pantalla y la realidad. El último en sumarse a desenmascarar al programa presentado por Carlos Sobera ha sido Andrés Martínez. El creador de contenido probó recientemente suerte en el dating show y no ha dudado en advertir a sus seguidores sobre lo que ocurre detrás de cámaras.

El creador de contenido se ha sincerado con sus seguidores en un reciente vídeo para su canal sobre cuáles eran sus intenciones en el formato de Cuatro. «No fui a hacer el papelón, pero yo no iba a ligar como tal», comenzó revelando el joven, que ha compartido sin miedo cómo es la dinámica del dating show fuera de cámaras pese a las cláusulas de confidencialidad que suelen estar incluidas en este tipo de grabaciones.

«Si me ponían a alguien que me gustaba y surgía el amor, pues sí, pero yo, evidentemente, sabía lo que hacía. Yo iba a hablar de mis Pokémon, mis ‘frikadas’, mis juegos y mis directos. Es más por la experiencia», continuó explicando el soltero de ‘First Dates’.

Fue entonces cuando el streamer confesó uno de los momentos más incómodos de su paso por el formato. Al parecer, el joven no reconoció a Laura Boado, una de las camareras del programa que suele asumir las funciones de Carlos Sobera. El soltero reconoció que la llegó a confundir con alguien del equipo y no le dio mayor importancia al hacer su entrada.

«Me sorprendo cuando entro. De primeras iba a pasar de largo. Entré en shock, no sabía que era la presentadora nueva. Como antes de entrar ahí tú estás hablando con un montón de peña, no sabía que entrabas directamente y que te encontrabas esto«, reveló algo avergonzado Andrés Martínez, que también quiso aclarar cómo se graba en realidad el producto final que se ve en las entregas de ‘First Dates’ cada noche.

El joven explicó entonces que, los momentos en los que los solteros hablan a cámara se suelen grabar justo después de la cena, algo que, según confesó, le hizo «irse de la lengua» por haber «bebido un montón de copas de vino» durante su cita con la soltera escogida por el programa. Y tampoco dudó en destapar la realidad detrás del famoso restaurante de Cuatro.

«Prefiero que esas preguntas no se me hagan»

«La comida que te dan es comida que no hacen ellos. Es comida de otro restaurante que está justo al lado», reveló el soltero de ‘First Dates’. A su vez, señaló al programa por «desordenar» algunas partes de su cita en el montaje final de la emisión. Especialmente durante una pregunta relacionada con sus fantasías sexuales. «Antes de entrar en la cita lo dije. Yo prefiero que esas preguntas más subidas de tono no se me hagan porque me da cosa», explicó el joven a sus seguidores en Youtube.

Sobre el momento de la decisión final, el streamer aseguró que no fue tarea fácil, y que incluso tuvieron que repetirlo. «No es la primera toma. Me estaba riendo», aseguró el joven. Y es que, a pesar de que puso el broche final a su velada con un ‘sí’ a la soltera, viendo la cita desde fuera, el creador de contenido reveló a sus seguidores que le hubiese dado un ‘no’ en toda regla.