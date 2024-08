Avance ‘Pecado original’, capítulo miércoles: el tiroteo de Dogan, Kumru y Selim y una muerte

‘Pecado original‘ estrena su tercer capítulo semanal este miércoles, 14 de agosto de 2024. La serie turca diaria de Antena 3 está a punto de despedirse para siempre de los espectadores con la emisión de sus últimos capítulos. La ficción otomana dirá adiós previsiblemente el próximo 23 de agosto con la emisión del capítulo 31, el último de la serie.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, después de que Julia amenazase a Handan con matarla, ésta se guarda un as bajo la manga y le reconoce que su asistente ha escuchado toda la conversación y lo ha grabado todo.

Handan logra evitar su muerte y para no delatarla presiona a Julia para que Selim desaparezca para siempre de la vida de su hija para no acabar en la cárcel, o si no irá a la policía con la grabación. Julia se ve obligada a aceptar el chantaje para evitar entrar en prisión, así que convence a su hermano para marcharse un tiempo de la ciudad ajeno a los enredos su hermana.

Julia cuenta a Zeynep que Selim es un viejo amigo de la familia y que necesita su ayuda. Cuando Zeynep y el médico quedan, Aslan les hace una foto abrazándose y se las envía a Kumru.

Después de ver las fotos, Kumru anuncia que está embarazada de Caner y le pide que se casen. Él acepta sin pensarlo y cuando comunican el embarazo y su compromiso a la familia todos se quedan en shock. Ender va a ser la persona que más feliz está con el matrimonio de Kumru y Caner. Y Kumru le dice a Selim que no quiere saber nada más de él.

¿Qué va ocurrir en el nuevo episodio de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrece este miércoles, 14 de agosto entre las 16:50 y las 18:00 horas, justo después del capítulo de ‘Sueños de libertad’?:

‘Pecado original’ – Capítulo del miércoles 14 de agosto

En el próximo capítulo de ‘Pecado original’, Kumru le pide a Caner que mienta a todos para decirles que él es el padre del bebé, cuando en realidad es Selim. Selim se vuelve loco cuando se entera del anuncio del embarazo de Kumru e intenta demostrar que él es realmente el padre.

Selim en ‘Pecado original’

Para ello, inducido por Julia va a tratar de conseguir como sea una prueba de ADN para verificar la paternidad del feto, y va a secuestrar a Kumru. Aslan y Selim siguen a Kumru y la secuestran para poder hacerle una prueba de ADN. Kumru al final le confiesa a Selim la verdad.

Mientras tanto, Julia quiere controlar todo lo que pasa entre Yildiz y Dogan. Yildiz se da cuenta de que Tugçe está trabajando para Julia y quiere mostrarle su verdadero rostro a Emir. Y Handan le cuenta a Dogan que Julia y Selim son hermanos, y también que Julia intentó matarla. Tienen miedo por Kumru, ya que está desaparecida. Selim le cuenta a Kumru que Handan fue su amante, pero ella no se lo cree.

Dogan encuentra finalmente a Kumru, pero Selim les amenaza con una pistola. Para rescatarla, se va a producir un trágico tiroteo entre Dogan y Selim que va a acabar con la muerte de Selim.