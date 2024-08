Avance ‘Pecado original’, capítulo martes con el plan de asesinato a Handan y Julia chantajeada

‘Pecado original‘ estrena su segundo capítulo semanal este martes, 13 de agosto de 2024. La serie turca diaria de Antena 3 está a punto de despedirse para siempre de los espectadores con la emisión de sus últimos capítulos. Tras la muerte accidental de Engin por el plan de venganza de Julia que salía mal, se va a desencadenar un vuelco en las tramas de la ficción otomana.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, cuando Kumru va a la casa de Selim descubre que Zeynep ha pasado la noche allí y se marcha enfadada, sin embargo, se trata de un malentendido. Selim le manda un mensaje a Kumru diciéndole que se lo puede explicar, pero ella no atiende a razones y decide romper drásticamente su relación creyendo que le ha sido infiel.

Yildiz finalmente toma su decisión y se reconcilia con Dogan. Dogan y Yildiz vuelven a estar juntos y ahora comenzarán los preparativos para su boda. Pero Julia, decidida a separar a Yildiz de Dogan, decide sembrar la duda en su mente. Durante una conversación tensa, le advierte al empresario que la madre de su hija solo está interesada en él por su dinero, y le aconseja un plan para descubrir la verdad: hacerle creer que está en la ruina.

La propuesta deja a Dogan pensando, ya que aunque confía en Yildiz, no puede evitar preguntarse si hay algo de verdad en las palabras de Julia. Finalmente, Dogan le confiesa esta mentira a Yildiz para ver cómo reacciona si descubre que ya no es millonario. Le dice que el negocio va mal y que van a tener que vender la casa.

Zeynep organiza una velada en honor a Engin. Durante la celebración, Ender asegura que un barco de Julia se hundió y trató de ocultarlo por los daños al ecosistema. Selim aparece muy enfadado y desenchufa la pantalla donde se veía la noticia, pero nadie entiende por qué.

Handan exige explicaciones a Julia sobre lo que pasó realmente con Selim en la velada. Ella confiesa que es su hermano. Julia orquesta un peligro plan de venganza contra Handan. Tras averiguar que es alérgica a las picaduras de abeja la encierra con una colmena de abejas, para tratar de asesinarla.

¿Qué va ocurrir en el nuevo episodio de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrece este martes, 13 de agosto entre las 16:50 y las 18:00 horas, justo después del capítulo de ‘Sueños de libertad’?:

‘Pecado original’ – Capítulo del martes 13 de agosto

En el próximo capítulo de ‘Pecado original’, después de que Julia amenazase a Handan con matarla, ésta se guarda un as bajo la manga y le reconoce que su asistente ha escuchado toda la conversación y lo ha grabado todo.

Julia intenta matar a Handan en ‘Pecado original’

Handan logra evitar su muerte y para no delatarla presiona a Julia para que Selim desaparezca para siempre de la vida de su hija para no acabar en la cárcel, o si no irá a la policía con la grabación. Julia se ve obligada a aceptar el chantaje para evitar entrar en prisión, así que convence a su hermano para marcharse un tiempo de la ciudad ajeno a los enredos su hermana.

Julia cuenta a Zeynep que Selim es un viejo amigo de la familia y que necesita su ayuda. Cuando Zeynep y el médico quedan, Aslan les hace una foto abrazándose y se las envía a Kumru.

Después de ver las fotos, Kumru anuncia que está embarazada de Caner y le pide que se casen. Él acepta sin pensarlo y cuando comunican el embarazo y su compromiso a la familia todos se quedan en shock. Ender va a ser la persona que más feliz está con el matrimonio de Kumru y Caner. Y Kumru le dice a Selim que no quiere saber nada más de él.

Kumru anuncia su embarazo y boda con Caner en ‘Pecado original’

Emir le cuenta a Yilidz que Julia le ha ofrecido ser su jefe de seguridad con un buen salario y él lo ha aceptado. Sedai no quiere que Emir viva en la finca de Julia y planea junto a Çaner fingir que la asaltan.