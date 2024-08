Avance ‘Pecado original’, capítulo miércoles con una inesperada alianza, un regreso y una ruptura

‘Pecado original‘ estrena su tercer capítulo semanal este miércoles, 7 de agosto de 2024. La serie turca afronta ya su recta final con sus últimos capítulos. Hemos vivido un gran vuelco en la relación entre Dogan y Yildiz y se ha descubierto a la amante secreta del empresario, mientras que un triángulo amoroso de Kumru, Handan y Selim va a cambiarlo todo una vez salga a la luz.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, Selim le daba a Kumru la oportunidad de confesar, pero su novia no es capaz de hacerlo, cambia de idea y decide no entregarle la carta donde le relataba la verdad. La hija de Dogan desconocerá que con su cobardía va a desencadenar realmente un escenario mucho peor.

Por su lado, Julia cree que Yildiz le hizo fotos con Aslan, pero al final descubre que todo era una jugarreta de Ender. Yildiz invita a su casa a Engin, Julia y Dogan. Quiere que Engin y Julia se conozcan más porque ambos están solteros.

Dogan entrega un nuevo acuerdo de divorcio a Ender, pero ella lo rechaza. Ender está centrada en el lanzamiento una marca de joyas al mercado con ayuda monetaria de Engin, que es su patrocinador.

Durante la fiesta de lanzamiento de la marca, Selim deja en evidencia a Kumru humillándola delante de todos los invitados, diciendo que le ha estado mintiendo con su falsa identidad de «mujer pobre» durante meses. En la gala organizada por Ender, Selim acaba pidiendo matrimonio a «Ezgi» -la falsa identidad de Kumru- reprochándole públicamente el haber jugado con él y engañándole durante meses con sus cuentos.

¿Qué va pasar en el nuevo episodio de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrece este miércoles, 7 de agosto entre las 16:50 y las 18:00 horas, justo después del capítulo de ‘Sueños de libertad’?:

‘Pecado original’ – Capítulo del miércoles 7 de agosto

En el próximo capítulo de ‘Pecado original’, después de que Selim dejara en evidencia a Kumru delante de todo el mundo, exponiendo la mentira de su novia y poniendo fin a su relación, Dogan enfurece y Handan regresa de Londres para apoyar a su hija.

Handan en ‘Pecado original’

Handan y Dogan, muy enfadados por la humillación que Selim ha llevado a cabo contra su hija, unen fuerzas para vengarse del médico. Kumru quiere arreglar su relación con Selim y se disculpa con su novio, pero él no lo acepta y ya no confía en ella. Kumru llega a la conclusión de que entre Selim y Zeynep hay algo.

Mientras tanto, Yildiz se entera que Dogan y Julia han pasado una noche juntos en la misma habitación de un hotel y piensa que Dogan y Julia son amantes. Decidida a desenmascarar su relación oculta, Yildiz comienza a tramar un plan que podría cambiarlo todo.

Dogan le pide a Julia que hable con ella porque se quiere casar con la madre de su hija, pero Yildiz no entra en razón. Dogan le dice a Julia, en presencia de Yildiz, que ya no se verán nunca más y corta toda su relación. Pero Yildiz no cree que Dogan haya sacado de su vida a Julia, a pesar de ser verdad. Finalmente, Ender se instala en casa de Engin, ya que se está divorciando de Dogan.