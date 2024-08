Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo miércoles con la violación de Jesús a Begoña y una gran pillada

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ha cumplido 100 capítulos por todo lo alto en lo que a audiencias se refiere y también en cuanto a tramas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús no dudaba en echarle a Begoña las culpas de que María haya perdido a su bebé y además dejaba claro que Andrés está donde tiene que estar: junto a su esposa y no con ella. Para echarle más leña al fuego, Jesús le recordaba que el propio Andrés también la culpabiliza de lo sucedido. Por su parte, Begoña le decía que él no le puede dar lecciones después de haber matado a Clotilde y Valentín y haberlo tapado todo.

Después de que Isabel las pillara juntas, Fina teme que la secretaria de su novia las haya descubierto y todo salga a la luz con lo que ello conllevaría para las dos. Por su parte, Marta trataba de tranquilizarla diciéndola que la secretaria solo puede pensar que son dos grandes amigas. Además aprovechaba para regalarle un pañuelo que le había comprado y que Isabel había visto antes en el despacho de su jefa.

Claudia y Mateo regresaban a la colonia después de haber impartido la catequesis entre los más desfavorecidos y le reconocían a don Agustín que tuvieron que dormir en la estación porque perdieron el tren. Tras ello, el cura conseguía que el secretario de la diócesis le reprochara a Mateo que haya dormido con una feligresa. Tras ello, Mateo descubría que don Agustín le había tendido una trampa.

Jesús irrumpía en el despacho cuando Luis trataba de apoyar a su primo. Después es el propio Jesús el que le decía a su hermano que lamentaba mucho lo que le ha pasado a María tras perder el bebé que esperaban y le dejaba claro que estará a su lado en estos momentos y le aconsejaba que se centre en ella y que sienta que él está al 100% de su lado aunque no dudaba en decirle que todo se pudo haber evitado si no se hubiera acercado a Begoña.

Tasio compartía su euforia con Íñigo por haber logrado vender la segunda radio y el operario felicitaba a su compañero por su éxito negociando en tan poco tiempo. Tras ello, Tasio optaba por entregarle un regalo a Damián para acercarse a él y después le reprochaba que le regalara camisas usadas al sentirse un hijo de segunda. Y para demostrarle que es un buen empresario no dudaba en asociarse con Íñigo en la venta de electrodomésticos.

Digna daba el paso de hablar con Begoña y optaba por preguntarle lo que pasó cuando la dispararon y le dejaba claro que no es casual que en su día Clotilde muriera de un disparo y que ahora ella haya tenido un accidente por otro disparo. Pero Begoña trataba de quitarle todo de la cabeza diciéndole que todo fue un accidente. Todo mientras Damián les escuchaba desde lejos.

Begoña no dudaba en visitar a María y ella vuelve a culparla de haber perdido a su hijo y le dejaba claro que nunca le perdonará aunque para tratar de ponerla en su lugar le dice que Andrés siente lo mismo que ella y que ahora si siente que le tiene de su lado. Tras ello, Begoña aprovechaba que se quedaba sola en el dispensario para robar tranquilizantes y se tragaba un puñado tras recordar todas las palabras de Andrés, Jesús y María.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 117 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el miércoles 7 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 117 de ‘Sueños de libertad’

En el despacho, Isabel no duda en defender la postura de Jesús con respecto al acuerdo con Patricia Lambert y Marta se sorprende al ver que su secretaria se pone de parte de su hermano y no de ella.

Carmen sigue mosca detrás de la oreja y no duda en preguntarle a Tasio que se trae con la cartilla de ahorros. Y el operario le cuenta sus negocios con Íñigo. Pero ella lejos de apoyarle le reprocha que se meta en ese tipo de chanchullos.

Gema se muestra sorprendida con que Jaime se haya prestado a los tejemanejes de María y haya apoyado su versión de que ha perdido al bebé que esperaba con la caída. La mujer de Andrés le cuenta a su amiga que descubrió al médico hablando con la doctora Borrel y que los dos eran amantes y que no dudó en aprovecharlo.

Tras ver que Digna le sigue rehuyendo, Damián aprovecha que se encuentra con Begoña para preguntarle por su conversación con Digna y descubre que su cuñada sigue intentando investigar sobre el disparo que recibió por parte de Jesús y él le advierte con que si no le miente se tendrá que atender a las consecuencias.

Isabel pilla a Fina con el pañuelo que le vio a Marta en el despacho y la dependienta le dice que es un regalo de su padre. Tras ello, Fina tiene claro que la secretaria empieza a sospechar pero Marta insiste en que ella no sabe nada después de que su jefa le contara que Isabel vio la caja del pañuelo en el despacho. Después, Isabel pilla a Marta cuando acudía a buscar a Fina a su habitación y veía como las dos se besaban.

Luis se entera de que Joaquín ha decidido sacar adelante los planes del balneario y su hermano le deja claro que se va a rodear de el mejor equipo para ponerlo en marcha. Y Luis le dice que tras hablar con su madre ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de que su padre quiso hacer lo que él ahora, alejarse de los De La Reina y que aunque no le ayudará le apoya en que lo haga.

Jaime acude a ver a María y no se corta en decirle que su mentira ha hecho daño a mucha gente, entre ellas al propio Andrés pero ella le pide que no se meta en su matrimonio y que ella no lo hará ni en el suyo ni en su relación clandestina con Luz.

Mateo se enfrenta a don Agustín tras ver que ha querido tenderle una trampa con el secretario de la diócesis y el párroco no duda en decirle que él solo ha seguido la petición de la madre de Ramona y que solo quiere evitar que caiga en la tentación de la carne. Después, el joven párroco decie pedirle a Claudia que se aleje de él pero la dependienta lejos de hacerle caso se le declara.

Tasio llega al despacho cuando Damián y Jesús estaban hablando y el hijo mayor se sorprende de la confianza que ve entre su padre y el operario. Después, Jesús completamente borracho le preguntaba a su padre que pasaba entre él y Tasio y Damián aprovechaba para decirle que Digna ha roto su compromiso y sigue tratando de investigar el pasado.

Después, Jesús llega a su habitación y harto de que Begoña solo piense en Andrés no duda en violarla. Así, el de la Reina decide recrudecer su actitud con su mujer para volverla a tenerla de su parte por miedo.