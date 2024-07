Un invitado de Nacho Abad le lleva a perder los nervios por lo que hace y le despide abruptamente

Nacho Abad ha mantenido una entrevista telemática muy tensa a cuenta del caso Nacho Cano. El presentador de ‘En boca de todos’ ha conectado con el presidente de La Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid, que tacha de inadmisible la situación de los becarios de su espectáculo Malinche, y la conversación ha sido bronca.

En un comunicado se hacen eco de que las condiciones de los becarios no eran las adecuadas y se recoge que se enmascara como becas de estudio lo que es un puesto de trabajo realmente. Un comunicado que han abordado en el programa de Cuatro con César Casares, el presidente de ese organismo.

«¿Qué ha hecho mal Nacho Cano?», le ha preguntado directamente Nacho Abad. «Lo que estamos viendo con Malinche es la necesidad de un cambio de cultura en un sector basado en la precariedad de quienes lo hacen posible. Estamos hablando de un sector en el que se accede a la vida laboral de forma muy temprana, en el que hay movilidad internacional incluso en la etapa formativa y está basado en la ilusión y en la vocación de quienes lo hacen posible. Si estas condiciones mínimas de cualquier trabajador no se cumplen, algo estamos haciendo mal», ha respondido el entrevistado, saliéndose por la tangente.

«Ilusión y vocación por ejemplo son conceptos que aplicaría a cualquier profesión, no solo a la danza. Todos cuando hemos sido jóvenes teníamos la ilusión por trabajar y yo me recuerdo de becario ganado 0 euros durante meses trabajando para aprender. Entonces, te vuelvo a preguntar. De forma concreta, ¿qué está haciendo mal Nacho Cano?», le ha insistido el comunicador de Mediaset en un tono más tenso y serio.

«¿En alguna otra profesión empieza a los once años una formación profesionalizante? ¿En alguna otra profesión a loa 35 años eres ya un anciano y te tienes que dedicar a otra cosa?», ha replicado César Casares. «Jo, perdóname, no quiero parecerte maleducado, pero te estoy preguntando que ha hecho mal Nacho Cano. ¿Tiene Nacho Cano algún trabajador de 11 años?», le ha enfrentado Nacho Abad, cansado de que el invitado no le estuviera respondiendo a su cuestión.

«No, no te estoy hablando de si Nacho Cano tiene un trabajador de 11 años, te estoy hablando de que se cumplan las condiciones mínimas de contratación por el régimen de artistas para cualquier trabajador que trabaja en este sector, nada más», le ha espetado visiblemente molesto Casares. «Claro, pero si yo te estoy preguntado qué está haciendo mal Nacho Cano y tú me dices que empiezan a trabajar a los 11 años y que a los 35 ya están quemados… pues no me estás respondiendo a lo que te he preguntado», le ha recriminado con malos humos el periodista de ‘En boca de todos’.

«Te lo acabo de responder, las condiciones mínimas de contratación por el régimen de artistas que requiere cualquier trabajador, eso es lo que esta asociación defiende», ha recalcado César Casares. «Y entonces esa asociación ¿qué está diciendo, que en el caso de Nacho Cano cuántos trabajadores no están siendo contratados de forma correcta?», se ha interesado Nacho Abad.

«Por la información que tenemos, se habla de 17 trabajadores pero no hemos tenido acceso a una documentación exhaustiva como para afirmar esto. Si lees el comunicado estamos hablando de la necesidad de un cambio de cultura y que es inadmisible que se justifiquen situaciones de becas con largas estancias o gente saliendo al escenario sin estar dada de alta en la Seguridad Social. ¿Qué hubiera ocurrido si alguno se hubiera lesionado? Esto es lo que es necesario aclarar y simplemente cumplir la legalidad vigente en virtud del Estatuto del Artista», ha sentenciado el entrevistado. «Esto en los artistas y en todos los sectores y aspectos profesionales de la vida», ha rematado Abad, despidiéndole abruptamente.