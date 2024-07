Susanna Griso lanza este poderoso consejo a Sofía Cristo en la guerra abierta con su hermano

Bárbara Rey y Sofía Cristo están atravesando la etapa más dura de sus vidas después de que su hijo y hermano, respectivamente, Ángel Cristo, les haya declarado la guerra. Sobre este conflicto familiar se ha pronunciado Susanna Griso. La presentadora es la jefa de Sofía en ‘Espejo Público’, por lo que sabe de primera mano lo mal que lo está pasando.

Hace unos días, la periodista acudió a los Premios Merca2 2024. Allí fue preguntada por los reporteros de Europa Press por el tenso momento en el que Sofía aseguró en su plató que solo perdonará a su hermano cuando esté muerto. «Están sometidas a una tensión permanente y hay que pasar la racha. Yo es que a Sofía le tengo mucho cariño. Me parece que ha salido de un infierno y ahora que está fuerte hay que apoyarla», confesó, haciendo referencia a sus problemas pasados con las drogas.

El consejo que Susanna Griso ha dado a Sofía Cristo

Susanna Griso también reconoció que «es muy fácil dar consejos, hay que estar en la piel de la persona que está sufriendo ese infierno». Por eso le ha aconsejado a Sofía que «se blinde». «Que intente no leer, eso es complicado y que en el fondo ella tiene que ser consciente de que tiene su trabajo, su carrera, está muy emocionada con Tomorroland y es en lo que ella tiene que centrar toda su atención. Lo otro es ruido».

Debido a su estrecha relación con Sofía Cristo, la presentadora del magacín matinal de Antena 3 sabe por ella misma que «desde muy pequeñita quería salir porque era un infierno y no precisamente por los malos tratos de su padre». Por tal motivo entiende que tanto ella como su madre, Bárbara Rey, «tienen una carga muy pesada. No me atrevo a opinar, efectivamente hay que estar allí para saberlo. Pero sé que ha sido muy duro».

Sobre Ángel Cristo, Susanna Griso desvela que este les había avisado a las dos de que hablaría. «Por lo que han contado ellas, durante mucho tiempo él amenazaba con tirar de la manta si la madre no le sostenía económicamente. Y me imagino que una vez que se ha cortado el grifo, están en esa situación», asegura.

Aun así, reconoce que a él «no le he tratado y no le conozco de nada», por lo que no sabe cómo estará y qué se le pasará por la cabeza para decir todo lo que ha dicho de su madre y de su hermana. «Como madre es desgarrador, no quiero ponerme en la piel de Bárbara, no puedo ni imaginarme lo que es eso. No tengo ni idea», sentencia la comunicadora.