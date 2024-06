Susanna Griso se pronuncia así sobre su continuidad en ‘Espejo Público’ tras lo difundido

Este viernes, Susanna Griso se ha visto obligada a aclarar su continuidad en ‘Espejo Público’ tras las últimas informaciones que se han difundido. La presentadora de Antena 3 ha hecho un alto en su programa para dar cuenta de ello a los telespectadores y diluir las especulaciones.

La comunicadora ha conectado con Roberto Brasero para que contara la previsión del tiempo y los avisos que la AEMET ha activado por los efectos de una nueva DANA este fin de semana. Una situación meteorológica adversa que coincide con la primera operación salida del verano.

«Mucha gente arranca sus vacaciones de verano este fin de semana. Yo no. Es que hoy cuentan en un reportaje que todo el equipo ya nos vamos. Y no, no, no. Tenemos aquí varias semanas. Qué ganas de echarme, qué ganas de que me vaya», se ha pronunciado Susanna Griso.

«Cómo es la prensa eh», ha comentado con sorna Gonzalo Miró. Tras escuchar el parte de Brasero, Griso ha concluido: «Me quedo con que la semana que viene ya sí llega el verano». «Te quedas con esa idea y te quedas aquí, que ya sabemos que no te vas de vacaciones todavía», ha resaltado el experto en meteorología.

«No, no me quedo aquí. Me quedo trabajando pero me voy el fin de semana fuera, que ya sabéis que yo siempre soy Willy Fog», ha apuntado Susanna Griso. «Te estás empezando a liar», le ha espetado Mariló Montero, porque sus últimas palabras no habían ayudado a desenredar los rumores.

«No, que el lunes sí estoy aquí trabajando, pero que me voy a Jerez este fin de semana», ha subrayado. «¿Entonces te vas o te quedas?», ha repreguntado con cachondeo Gonzalo Miró. «Yo no sé ya ni dónde vivo», ha rematado la presentadora, insistiendo en que todavía no se va a tomar sus vacaciones.