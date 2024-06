Griso da las explicaciones a por qué Miquel Valls se ha retirado de ‘Espejo Público’ realmente

Miquel Valls ha desaparecido por sorpresa de ‘Espejo Público’, programa en el que es copresentador junto a Susanna Griso para la sección de actualidad y de ‘Más Espejo’, el bloque destinado a abordar la crónica social.

Y, para evitar especulaciones, la propia presentadora ha explicado el porqué de esa sonada ausencia. Todo ha comenzado cuando Pilar Vidal y Carmen Lomana se han sentido extrañabas con su ubicación en el sofá. «¿Falta alguien?», ha preguntado Griso.

«Claro, es que no tenemos a Miquel», le ha recordado Gema López, coordinadora de la sección de corazón de ‘Espejo Público’. «Ah, sí, tenemos a Miquel malito. Yo no lo he querido decir, pero al pobre un beso desde aquí», ha añadido Susanna de un modo afectuoso.

«No digamos lo que tiene», se ha escuchado decir a Pilar Vidal. «¿Tú sabes que diciendo esto generas un morbo tremendo?», le ha confrontado la comunicadora de Atresmedia, que, ante esas palabras, se veía en la tesitura de tener que compartir con los espectadores de su programa lo que le ocurre a Miquel Valls.

«Lo tiene mucha gente ahora», ha apuntado Carmen Lomana. «A ver, que tiene covid, que va a parecer que tiene algo más problemático», ha desvelado finalmente Susanna Griso. «El pobre empezó a sentirse mal y desde aquí le mandamos un beso», ha zanjado Gema López.