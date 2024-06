Sofía Cristo dice ‘hasta aquí’ a ‘Espejo Público’: «No es una tele sana, he llegado al límite»

Ángel Cristo ha disparado de manera cruel contra su madre Bárbara Rey en una entrevista en Lecturas; y Sofía Cristo ha tenido que afrontar esa desgarradora portada en su colaboración en ‘Espejo Público’. Se ha mostrado abatida tras las durísimas palabras de su hermano y ha solicitado al programa de Susanna Griso que no le obliguen a hacer una tele que, para ella, no es sana. De hecho, ha reclamado, entre lágrimas, desmarcarse de la sección de corazón.

Lo cierto es que Ángel ha cruzado todos los límites en esta ocasión con sus declaraciones al calor de la citada revista. En ella dice que su madre «es la que se metía en su habitación y fingía que se quería suicidar». «He tenido que llamar a la policía. Hacía como que se tomaba las pastillas y tenía que sacárselas de la boca con los dedos», revela sin pudor.

Sin piedad alguna, asegura también que su madre es homófoba y racista: «Si no encontraba sus gafas en el bolso me decía ‘¿eres tonto?’ Me insultaba llamándome ‘cabrón, maricón’. Mi madre siempre ha sido racista con el servicio y decía que ‘estos no tienen ni idea, vienen del tercer mundo’. Además, le señala como pistolera: «La que tenía una pistola con las balas en casa era ella. Si antes era de mi padre da igual, la pistola sin licencia de armas estaba en casa de mi madre y al alcance de los niños».

Unos titulares estremecedores ante los que Sofía Cristo se ha derrumbado en ‘Espejo Público’ ante Susanna Griso y Gema López. «Estoy agotada, desde el mes de octubre es un maltrato continuo hacia mi madre de esta persona. No puedo más, lo único que quiero es que deje en paz a mi madre y a mi. Si para vender su punta boda tiene que arrastrar otra vez a su madre, que hable de él», ha empezado diciendo. «Si no hablaran de mi madre, no habría esta portada porque a nadie le importa una mierda la vida de ellos», ha arremetido contra su hermano y Ana Herminia.

A continuación, Sofía Cristo ha cuestionado su puesto como colaboradora de ‘Espejo Público’ y ha dicho ‘hasta aquí’: «Si mi trabajo en este programa va a ser venir a hablar de este contenido, prefiero no trabajar en la tele. Al final, intento hacer una televisión sana, y a mi últimamente esto no me está pareciendo una tele sana. Yo quiero venir a pasármelo bien, prefiero comentar actualidad, porque creo que soy suficientemente inteligente para comentar actualidad y no comentar corazón porque no me gusta».

«Me he retirado de los realities, me ha retirado de un montón de movidas, y no me apetece encontrarme con esta mierda. No voy a hablar de él nunca en la vida. Por eso os pido que, cuando se comente esto, lo hagan otros compañeros. He llegado a mi límite y no puedo más», ha advertido la DJ. «Esto es un machaque psicológico que no se merece mi madre, que tiene 74 años, un día se morirá y él cargará con esto», ha sollozado.

«¿Tú puedes perdonar esto?», le ha preguntado Gema López. «Le perdonaré cuando esté muerto como a mi padre. Yo no quiero saber nada de él, no quiero ni verlo. Le quiero muy lejos. No quiero hablar de él ni lo voy a hacer», ha respondido tajante Sofía Cristo, al borde del llanto y completamente destrozada.