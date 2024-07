Sonsoles Ónega acorrala a Nacho Cano en pleno directo con la pregunta más incómoda

El artista y productor Nacho Cano ha entrado en directo en ‘Y ahora Sonsoles’ tras haber sido detenido este martes en Madrid por tener presuntamente a inmigrantes irregulares trabajando en su espectáculo Malinche. Durante la rueda de prensa que ha ofrecido después de quedar en libertad, se ha mostrado muy duro contra la Policía, asegurando que todo obedece a una operación política del Gobierno por apoyar a Isabel Díaz Ayuso.

Justo después de esa rueda de prensa, Cano ha atendido a Sonsoles Ónega. «Hemos estado escuchando con atención y no te voy a ocultar que nos ha sorprendido la dureza de las acusaciones que has vertido en la rueda de prensa, entiendo que a tu juicio inevitables para poder defenderte», le ha dicho en primer lugar la presentadora. «Obviamente, es que no hay otra manera de ver esto. Cuando a un ciudadano le llamas sin notificación, para que vaya a la comisaria y cuando llego me detienen y me dicen que hay una denuncia y sale la noticia… Ya me dirás tú quién ha fabricado todo esto», ha respondido él.

«Has dicho algo durísimo: ‘si me encuentran muerto en una cuneta, ya saben ustedes quién ha sido’. ¿Tú no temes por tu vida no?», se ha interesado Sonsoles, sobre este señalamiento hacia el Ministerio del Interior. «Es la primera vez que pienso que estamos en un país en el que todo puede suceder», ha contestado Nacho Cano. «¿Pero consideras que estás siendo perseguido?», le ha rascado la periodista de Antena 3. «Considero que todo se ha orquestado para ir a por mi y a por Ayuso, porque está claro que en este momento hay que llevar la atención a otro sitio distinto a lo que está pasando, y han fabricado este rollo», ha verbalizado sin pudor el productor.

«Tus acusaciones contra el Ministerio del Interior podrían provocar que ahora actúen contra ti por lo que has dicho», le ha incidido Sonsoles Ónega. «¿Pero qué más van a hacer contra mi? Lo que te he dicho de la cuneta. Me están criminalizando cuando lo único que he hecho es dar trabajo y apoyar a la gente para que tenga futuro en su camino artístico», se ha defendido Nacho Cano. «Se está haciendo todo bien, pero en este momento conviene llevar la atención a otro sitio. La Policía ha actuado fatal. Me da vergüenza tener esta policía. Yo estaba orgulloso de las fuerzas de seguridad del Estado, pero ahora ya no, no me fío de ellos», ha añadido, volviendo a emprenderla contra la Policía.

Acto seguido, Sonsoles le ha planteado otra pregunta comprometida: «Nos llama la atención las preguntas dirigidas hacia presuntos delitos sexuales en un procedimiento laboral. En la denuncia inicial de una bailarina que detona todo esto, ¿hay algo de eso? ¿Por qué le preguntan a tus bailarines y a tus becarios si tú les has puesto la mano encima?». «Porque ellos están buscando algo sustancioso y montan todo esto, les quieren llevar a decir que ha habido algo de eso. Eso y otras cosas, como si ha habido ataques racistas», ha justificado Cano.

Por su parte, Luis Fernando Durán le ha lanzado otra cuestión: «¿Tú vas a denunciar a la Policía por detención ilegal?». «Yo ahora tengo a mi equipo legal pensando qué es lo que tenemos que hacer. De momento he hecho una rueda de prensa para paliar lo que han hecho, que es fastidiar mi imagen con un ‘Nacho Cano detenido’. Y si estuviera detenido, no estaría hablando con vosotros. Así que es una detención de pacotilla para sacar esa noticia», ha replicado Nacho Cano.

«¿Cómo va a acabar esto?», le ha preguntado Ónega. «No tengo ni idea y cómo va a acabar España tampoco tengo ni idea», ha dicho Nacho. «Has dicho también que hay gente que quiere hacerte daño. ¿Quién quiere hacerte daño?» ha insistido Sonsoles. «Quieren hacerme daño todas las personas que a los que pensamos y hablamos de forma independiente meterles en el redil. Esto es un aviso a todos los artistas de no digáis lo que pensáis que os vamos a fastidiar la vida», ha aseverado. Por último, Sonsoles le ha preguntado si le ha llamado la presidenta de Madrid y ha respondido con un rotundo y serio «no». Es decir, Ayuso no le habría mostrado su apoyo por el momento.