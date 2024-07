Sofía Suescun no aguanta más en ‘Supervivientes’ y toma una decisión radical e irrevocable

Sofía Suescun ha iniciado una nueva etapa que determinará su paso por ‘Supervivientes All Stars‘. Tras los últimos desencuentros con sus compañeros, Sofía Suescun ha decidido aislarse. Una decisión que la joven le comunicaba a sus principales aliados en el reality: Logan Sampedro y Bosco Blach. La determinación ha dado mucho de lo que hablar y ha sido uno de los temas clave en La Palapa de la nueva gala del reality.

Tal y como se ha podido ver, Sofía Suescun se ha desahogado con Bosco al comentarle su decisión. «Hoy, vamos, se marca un antes y un después. Han pasodo muchas cosas que me he quedado bastante alucinada, la verdad. No puedes hablar porque la chupipandi va a por ti, pero las cosas van a cambiar radicalmente. A partir de mañana para mí no existe nadie más en la playa más que Bosco y Logan. Los demás como si se ahorrarán el mirarme. Ni una mirada les voy a regalar. Para sonreír a los enemigos tal y como e han puesto así contra mí, no gasto ni una mirada de ellos… No quiero nada suyo, ni peces… Pues eso, de mí que no esperen nada. La realidad es que para mí no existen. Que no cuenten conmigo para nada», han sido las palabras empleadas por la joven.

La primera en opinar en La Palapa ha sido Lola Mencía, quien se ha defendido diciendo: «Me parece una reacción bastante excesiva. Simplemente le hemos comentado que en convivencia le faltan cosas por hacer. Lo consideramos así y asís e lo hemos expuesto. Si alzo la voz es que no me deja hablar. Parece que grito y que es un conflicto de la leche, pero no es así». «Se les olvida que los peces que cogíamos entre todos era yo que se encargaba de cocinarlos, despiezarlos y hacerlos montoncitos para todos. Entiendo eso por cocinar, para que eso se os ha olvidado porque en el momento de hacer eso os escaqueabais», les ha afeado Sofía Suescun recordando su aportación al grupo.

La drástica decisión de Sofía Suescun que divide a la isla

De vuelta al tema sobre el aislamiento de Sofía Suescun, es necesario recordar que la joven ha tomado una firme resolución: no aceptar los peces de sus compañeros. «No quiero nada vuestro. Estoy diciendo que no quiero nada vuestro para que luego encima me echéis en cara los peces que yo he puesto. Comeroslo y disfrutarlo». Ante esta determinación, compañeros como Alejandro Nieto le han animado a comer: «No puedes no dejar de comer… cuando te dije lo de los pescados chicos estaba caliente».

Fijándose en los pescados que iban a comer, Sofía ha asegurado que los suyos eran de un tamaño similar: «Que estos no sé si son más grandes». El comentario de Sofía Suescun ha hecho saltar a Marta Peñate: «Esos no los he pescado yo, pero bueno». «Ya, ya, egocéntrica. No hablamos de ti», le ha arreado Suescun, lo que ha motivado el estallido de Sofía Suescun: «Baja un tono, que no paras de inyectar maldad y mal rollo. Es lo que tienes, eres mala».

En ese momento, Alejandro Nieto ha intentado disculparse. «Me sentó bastante mal sabiendo el esfuerzo que cuesta coger los peces sean del tamaño que sean y se desprecie de esa manera el rato que pasamos debajo del agua», le ha vuelto a recordar Sofía Suescun, quien ha vivido un nuevo enfrentamiento con Marta Peñate cuando ésta le instaba a Alejandro Nieto a no discutir con ella. «Déjale en paz, que haga lo que quiera. Estás todo el rato encima de la gente. Déjales en paz, aquí a tus súbditos, la matriarca de la chupipandi».

«Que pare ya, que no quiero que siga inyectando maldad ni malas energías», ha rogado Marta Peñate, ante la réplica de Sofía Suescun. «Déjale ya, que tiene decisión propia. No tienes que estar ahí para decidir por él», ha vuelto a insistir la joven. «No quiero seguir con esto, con lo que estás buscando», ha defendido Marta Peñate, ante lo que Sofía ha rematado soltando: «La obsesión míratela cuando salgas porque es preocupante».