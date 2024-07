‘La Promesa’: Avance capítulo del martes con el avieso plan de Santos para acabar con Vera

Manuel y Curro se topan con una mala noticia nada más llegar de la guerra: se enteran de que Jana no está en La Promesa y se llevan una gran decepción. Curro, además, tiene un encuentro con el capitán de la Mata que demuestra que nada ha cambiado en la tirante relación que hay entre ellos. Todo lo contrario.

Además, Curro, después de la conversación con Cruz, también descubre que Martina no está de viaje con sus amigas como le habían hecho creer en un principio, sino en un manicomio porque Ayala le acusa de haberle envenenado. El muchacho no piensa quedarse de brazos cruzados y así se lo advierte a Catalina.

En paralelo, Manuel de Luján quiere averiguar por qué Catalina se ha tenido que autoexiliar verdaderamente en el hangar y no está dispuesto a aceptar una negativa por respuesta aunque esto suponga volver a tensar las relaciones con su madre, la causante desde destierro voluntario.

Por otro lado, Martina puede hablar con el médico del sanatorio, pero este no cree su versión sobre las razones por las que su familia la ha ingresado en ese lugar. No obstante, en uno de sus peores momentos en el manicomio, sometida a tratamientos inhumanos, la joven recibe una carta que le devuelve la esperanza. Y procede de Curro.

Mientras, Petra, más indignada que nunca, descubre que Jana y María Fernández no están donde les había indicado Rómulo tras hacer sus averiguaciones, pero el mayordomo la pone en su sitio de una vez por todas en una brutal riña para que no siga indagando ni metiendo las narices donde no le incumbe.

No obstante, el ama de llaves no es capaz de mantenerse al margen cuando, con afán de malmeter, le cuenta a Santos que vio a Lope y Vera besándose. Este sufre un ataque de cuernos y empezará a vigilarlos, con un plan entre manos que pondrá en jaque La Promesa esta misma semana. ¡Se vienen curvas!

Además, Rómulo obligará a Virtudes a hacer una revelación que deja a su madre sin palabras y que tiene que ver con su último y misterioso viaje a Luján: robó en la Iglesia del pueblo para conseguir el dinero que necesita para recuperar a su hijo.

Avance capítulo 393 de ‘La Promesa’ del martes 9 de julio

Catalina le cuenta a Manuel lo sucedido verdaderamente entre Cruz y ella y que motivó su marcha al hangar. Será él quien pida explicaciones a Alonso, pero, sobre todo, a la marquesa. Además, el heredero de Luján tiene en mente un nuevo proyecto mucho más ambicioso que dejará a su viejo avión como un juego de niños.

El grave fallo de Virtudes supone un profundo disgusto para Simona. La cocinera ve cada vez más negro el futuro de su hija. Y Margarita, para dejar de pensar en Martina y su situación en el sanatorio, organiza una merienda con amigas, pero comete el error de encargarle a Santos la gestión, que se guarda un as en la manga y utilizará esta encomienda con muy aviesas intenciones. Invitará sin deberlo a la Duquesa de Carril, madre de Vera, y eso supondría su fin si descubre que está en La Promesa.

Entretanto, la vuelta de Manuel de la guerra provoca un acercamiento entre Alonso y Cruz para desgracia de María Antonia. Y alguien se dará cuenta de que a la invitada no le hace mucha gracia la situación.