Avance de ‘La Promesa’, que sufre un gran recorte de capítulos en TVE en una semana decisiva

Malas noticias para los seguidores de ‘La Promesa‘ porque, esta próxima semana, TVE vuelve a reducir el número de emisiones de la serie por diversas competiciones deportivas. Así, en esta semana del 8 al 12 de julio, La 1 ofrecerá tres capítulos y no cinco. Tanto el miércoles como el viernes se suspenderá por la emisión del Tour de Francia y el República Checa-España clasificatorio para la Eurocopa femenina.

Aun así, los episodios del lunes, martes y jueves se prevén intensos. Para abrir la semana, en el capítulo 392 de este lunes, 8 de julio, tanto Manuel como Curro se enteran de que Jana no está en ‘La Promesa’ y se llevan una gran decepción. Curro, además, tiene un encuentro con el capitán de la Mata que demuestra que nada ha cambiado. Por si fuera poco, Curro también descubre que Martina está en un manicomio porque Ayala le acusa de haberle envenenado y Manuel quiere averiguar por qué Catalina está en el hangar y no va a aceptar una negativa por respuesta.

Por su lado, Martina puede hablar con el médico del sanatorio, pero este no cree su versión del descomunal incidente con Juana. No obstante, en uno de sus peores momentos, la muchacha recibe una carta que le devuelve la esperanza. ¿De quién procederá? ¿De Curro?

Mientras, Petra, indignada, descubre que Jana y María Fernández no están donde le ha dicho Rómulo tras hacer sus averiguaciones, pero el mayordomo la pone en su sitio para que no siga indagando ni metiendo las narices donde no le incumbe. No obstante, el ama de llaves no es capaz de mantenerse al margen cuando, con afán de malmeter, le cuenta a Santos que vio a Lope y Vera besándose. Este empezará a vigilarlos, con un plan entre manos que pondrá en jaque La Promesa esta semana. Mientras, Rómulo obligará a Virtudes a hacer una revelación que dejará a su madre sin palabras y que tiene que ver con su viaje a Luján. ¿De qué se tratará?

Avance capítulo 393 de ‘La Promesa’ del martes 9 de julio

Catalina le cuenta a Manuel lo sucedido entre Cruz y ella. Será él quien pida explicaciones a Alonso, pero, sobre todo, a la marquesa. Además, el joven Luján tiene en mente un nuevo proyecto que dejará a su viejo avión como un juego de niños.

El grave error de Virtudes supone un profundo disgusto para Simona. La cocinera ve cada vez más negro el futuro de su hija. Y Margarita, para dejar de pensar en Martina, organiza una merienda con amigas, pero comete el error de encargarle a Santos la gestión, que se guarda un as en la manga.

La vuelta de Manuel a La Promesa provoca un acercamiento entre Alonso y Cruz, para desgracia de María Antonia. Alguien se dará cuenta de que a la invitada no le hace mucha gracia la situación.

Avance capítulo 394 del jueves 11 de julio

María Antonia disimula su interés por Alonso, pero es evidente que la mejora de la relación entre los marqueses la afecta. Manuel invita a Catalina a la cena de bienvenida y esta acepta con una condición que va a traer cola. En paralelo, en el sanatorio Martina hace esfuerzos por llevarse bien con Juana y evitar que esta le vuelva a atacar.

Santos le asegura a Ricardo haber enviado las invitaciones de doña Margarita y que las cosas con Vera están bien, pero a Petra le confiesa que su venganza es un plato que se sirve frío. Y es que Margarita recibe a sus invitadas en La Promesa y se sorprende al descubrir que también ha acudido la duquesa de Carril sin haberla ella invitado. Santos se la ha jugado así a Vera y su futuro corre mucho peligro si descubre que su hija está infiltrada como doncella en palacio.

Virtudes pierde el trabajo en casa de don Fermín y Rómulo le cuenta al marqués que han profanado la tumba de Pía, que sigue oculta en la cueva. ¿Habrá sido Gregorio para confirmar que su muerte es una farsa? Entretanto, Curro, después de hablar con Margarita, toma una drástica decisión acerca de Martina. Va a sacarla del sanatorio para llevarla de vuelta a La Promesa.