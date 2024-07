‘La Promesa’: Avance capítulo del lunes 8 de julio con una revelación que dejará sin palabras

La Promesa ya tiene de vuelta a Curro y Manuel, que vuelven de una pieza y felices. Sin embargo, ambos muchachos se topan con dos noticias inesperadas nada más llegar a La Promesa. Por un lado, son informados de que Pía ha fallecido, pues todos creen que está muerta; y, por otro, se enteran de que Martina no se encuentra en palacio.

Aunque les mienten y les dicen que se ha ido de viaje con unas amigas. Pero lo que Martina está sufriendo en realidad es un auténtico calvario en el sanatorio. Es sometida a unos tratamientos terribles que, poco a poco, van minando su voluntad. ¿Es una orden de Ayala tras tener conferencia telefónica con el centro? Todo parece indicar que sí.

Por su lado, Santos desarma a Vera cuando se acerca a ella con una cara bien diferente. La conversación con Rómulo le ha recalado y pretende cambiar su comportamiento. La doncella acepta el propósito de enmienda del lacayo, aunque solo para ser amigos, no más.

Mientras, Jana y María Fernández se van de La Promesa y se reúnen con Pía en la cueva, donde permanecerán un tiempo mientras se calman las cosas con Gregorio. Cuando se entera de su marcha, Petra monta en cólera. Pero Rómulo consigue una excusa perfecta y le neutraliza diciéndole que ha sido una orden del marqués para que atiendan durante unos días el palacio de un amigo cercano.

Entretanto, María Antonia se presenta ante Lorenzo como una víctima de los impulsos del marqués y le cuenta que Alonso le ha besado cuando realmente fue ella quien lo hizo. El Capitán de la Mata se queda a cuadros. Como a cuadros se queda también Curro cuando Cruz le cuenta que Martina no está realmente de viaje, sino en un manicomio.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 392 – Lunes 8 de julio

Tanto Manuel como Curro se enteran que Jana no está en ‘La Promesa’ y se llevan una gran decepción. Curro, además, tiene un encuentro con el capitán de la Mata que demuestra que nada ha cambiado.

Por si fuera poco, Curro también descubre que Martina está en un manicomio porque Ayala le acusa de haberle envenenado y Manuel quiere averiguar por qué Catalina está en el hangar y no va a aceptar una negativa por respuesta.

Por su lado, Martina puede hablar con el médico del sanatorio, pero este no cree su versión del descomunal incidente con Juana. No obstante, en uno de sus peores momentos, la muchacha recibe una carta que le devuelve la esperanza. ¿De quién procederá? ¿De Curro?

Petra, indignada, descubre que Jana y María Fernández no están donde le ha dicho Rómulo tras hacer sus averiguaciones, pero el mayordomo la pone en su sitio para que no siga indagando ni metiendo las narices donde no le incumbe.

No obstante, el ama de llaves no es capaz de mantenerse al margen cuando, con afán de malmeter, le cuenta a Santos que vio a Lope y Vera besándose. Este empezará a vigilarlos. Mientras, Rómulo obligará a Virtudes a hacer una revelación que dejará a su madre sin palabras y que tiene que ver con su viaje a Luján. ¿De qué se tratará?