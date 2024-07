La dirección de ‘Supervivientes’ castiga de la peor forma a Logan Sampedro y él se subleva

El pasado jueves Logan Sampedro dinamitó las nominaciones en ‘Supervivientes All Stars‘ al hacer uso de su poder como líder de líderes y del tridente dorado. Por ello, el superviviente decidió exponer a Lola Mencía y salvarse de las nominaciones dejando un televoto de infarto entre Sofía Suescun, Marta Peñate y Lola Mencía, que ha resultado ser la quinta expulsada.

Un movimiento estratégico que, aunque debía ser secreto por orden de la organización, el concursante dio a conocer entre sus compañeros, saltándose las normas; lo que ha conllevado la aplicación de sanciones que podrían dinamitar su paso por los Cayos Cochinos justo en la recta final del concurso.

Logan Sampedro reconoció el error y narró cómo se lo confesó a Lola: «Ella me miró al salir, lo supo y lo hablamos. De primera son dije que lo acabo de utilizar. Me miró, me puso cara triste y me pilló. Se me fue un poco la lengua cuando me pilló, pero una vez que lo sabía no había marcha atrás».

«No quería contárselo a nadie, fue un contacto visual y Lola me pilló, no es que yo haya ido a contárselo a Lola. Me pilló, hizo así con los hombros… Fue fallo mío, asumo la culpa», esgrimió. Sin embargo, estas explicaciones no han bastado ni convencido a la organización de ‘Supervivientes All Stars’, que ha sido implacable con sus medidas disciplinarias.

«Tu castigo es un pedazo de castigo en este momento y más para un concursante como tú, será no participar en el juego de líder de esta noche con lo que ello implica. Ya sabes que el collar te da inmunidad ante las nominaciones y te permite hacer una nominación directa. Privilegios muy importantes que has perdido», le ha comunicado Jorge Javier Vázquez muy seriamente.

«Falló a su palabra como líder de líderes», ha apostillado Laura Madrueño. «Como cualquiera aquí falla a su palabra y no le meten este castigo», se ha rebelado Logan Sampedro, devastado por esas represalias. En plató, Íñigo, amigo y defensor del concursante, se ha mostrado «decepcionado» y ha tachado la medida de «desmedida». Más tarde, Logan, en otra conexión con Jorge Javier, ha seguido clamando: «Me parece excesivo pero tengo que asumir lo que sea».