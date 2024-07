Guillermo Serrano, Lorenzo en ‘La Promesa’: «Los personajes tienen una espada de Damocles encima»

‘La Promesa’ continúa arrasando cada tarde en La 1 y en el catálogo mundial de plataformas como Max. La serie que produce Bambú Producciones (‘Velvet’, ‘Las chicas del cable’, ‘El Caso Asunta’…) ha comenzado recientemente una nueva etapa en la que se ha producido un salto temporal que ha agitado todas las tramas, provocando la despedida de algunos personajes.

Por el contrario, son varios los que han llegado a palacio y otros los que continúan. Es el caso de los Marqueses o el cuñado de estos, Lorenzo. Este último personaje, que está interpretado por Guillermo Serrano, ha hablado en exclusiva con El Televisero para desvelar cómo está viviendo el gran éxito de la serie. ¿Cómo se tomaron el cambio de horario de la serie?

‘La Promesa’, nueva era ¿qué nos podéis contar de lo que va a ocurrir?

MIGUEL – Pues te puedo contar que como actor ha sido un regalo, no solo mi propia trama, sino poder leer los guiones. Normalmente, ya tenemos un volumen de trabajo que, a la hora de estudiar, nos leemos solo nuestro guion para llegar. Pero con esta nueva etapa, cuando nos pasaron los guiones, yo me leí todo lo de todos y dije ‘¿cómo es posible que todo sea todo tan potente, pasen tantas cosas en todos lados y que encima haya interconexiones?’. Me siento un privilegiado.

‘La promesa’ es un éxito todas las tardes. Está siendo masivo, ya no solo en España, sino fuera…

MIGUEL – Sí, número 6 en HBO mundial.

¿Cómo os tomáis esto? Una serie diaria, con mucho trabajo, estar tan expuestos…

MIGUEL – Bueno, es muy fácil en una serie diaria, es muy fácil coger velocidad de crucero, adocenarte y dar las cosas por hechas. Yo intento una vez a la semana, una vez cada tres días, decir «¡Guau!», esto que está pasando es extraordinario y hay que disfrutarlo con el mismo subidón. Y uno tiene ya no solo miedo de dormirse en los laureles, sino que a veces uno viviendo esto te da miedo dejar de ser feliz o que no te pongan tanto las cosas, pero es que venir aquí a trabajar es un gusto.

Todo el mundo es majísimo, como habrás podido comprobar, pero desde el último técnico…, es un gusto venir a trabajar aquí, formar parte de esto y tener esta respuesta del público. Se lo decía antes a una compañera, yo soy muy fan de Marvel. A mí me encantan las pelis de Marvel. Y en Marvel hay una red de contenido fuera de las películas, de gente que piensa qué puede pasar, teorías, conspirar, qué va a ocurrir, y eso lo veo que ocurre en ‘La Promesa’ y me siento Robert Downey Jr.

Te metes en Twitter y hay una cantidad de teorías, de conspiraciones, de va a pasar esto, va a pasar lo otro. Seguro que los guionistas están un poco al loro.

MIGUEL – Para mí, es un honor que eso ocurra, porque tienes a gente detrás que lo está viendo, que le está sirviendo y encima se está generando contenido alrededor. Entonces te sientes parte de una comunidad. Esto es una comunidad que trasciende los muros del palacio.

Hace unos meses se produjo el cambio de horario de emisión con la llegada de ‘La Moderna’. ¿Cómo os lo tomasteis vosotros?

MIGUEL – Nosotros siempre estamos sorprendidos porque siempre el punch de RTVE Play ha tenido mucha respuesta. Nosotros, el cambio de horario, ya sabes, tenemos un cacao de grabación, emisión… Hay veces que confundes qué se ha emitido con qué se ha grabado. Tienes que tener cuidado con los spoilers… Entonces, bueno, yo por mi parte, que la veo, yo la sigo como vosotros y vosotras, yo la veo por el RTVE Play, entonces no me ha afectado mucho el cambio de horario.

Además, también ‘La Promesa’ tiene un target súper variado…

MIGUEL – El otro día estaba tomándome algo con mi hermano y con un colega en La Latina, en Madrid, y me pararon dos chicas de 15 o 16 años. Dije «¡Qué pasada!». Pero si uno se para a pensar, yo veía telenovelas con mi abuela también. Es un punto de congregación intergeneracional que no tiene otro formato. Bueno, la abuela que veía ‘Juego de tronos’ y tal, pero lo de sentarte con tu abuela, los que tengan suerte de tener abuelas y abuelos vivos, y ver la telenovela puede ser de los recuerdos más vivos. Yo me acuerdo de ‘Agujetas de color de rosa’, de ‘Pasión de gavilanes’…

Se tocan tramas que son de época pero que realmente están sucediendo ahora mismo.

MIGUEL – Absolutamente. Justo es el tema de María Castro, el conflicto al principio de la serie, la decisión de tener un hijo después de una violación, tenerlo o no tenerlo… Es, por desgracia, una decisión que a día de hoy se está tomando, está a la orden del día, desgraciadamente, para muchas mujeres.

Pero esa universalidad de los grandes temas de la literatura universal están muy bien arraigados en ‘La Promesa’, porque la época tiene una cosa muy buena, que son los corsés sociales. Entonces, los temas universales enfrentados contra el muro de la sociedad de una época más constreñida, es muy interesante, porque tienes a los personajes con una espada de Damocles todo el tiempo. El corsé de la época es divertidísimo de ver como espectador y de interpretar como actor.