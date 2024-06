TVE y David Broncano reciben un duro varapalo con respecto al futuro de ‘La resistencia’

David Broncano se despedirá en apenas unos días de Movistar Plus+ antes de dar el salto al access prime time de TVE. El cómico se estrenará en septiembre en la cadena pública para tratar de luchar contra el todopoderoso ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos.

Pero la cadena pública y el propio humorista han sufrido un fuerte varapalo y es que no podrán utilizar el título de ‘La resistencia’ para su programa en el access de TVE.

Y es que a dos meses del estreno de David Broncano en TVE, no hay ningún tipo de acuerdo entre RTVE, El Terrat y Movistar Plus+ para que el espacio que presente el cómico pueda seguir utilizando la marca que ha tenido el programa en la plataforma de pago.

Así, según avanza El Independiente, la marca sigue siendo propiedad de la plataforma de Telefónica y la empresa no querría desprenderse de ella. En este sentido, en el caso de que no hubiera acuerdo, Movistar Plus+ podría recuperar ‘La resistencia’ en un futuro con otro presentador. Aunque lo más posible es que simplemente lo hagan para que la marca no esté libre.

La presidenta de RTVE aclara algunas dudas sobre el salto de David Broncano

En este sentido, cabe destacar que por ahora en RTVE jamás han hecho referencia a ‘La resistencia’ a la hora de hablar de David Broncano. Así, Concepción Cascajosa, la presidenta interina se refiere al espacio como «nuevo programa access PT».

Con respecto, a la decisión de contratar a los colaboradores que acompañan a David Broncano en ‘La Resistencia’, RTVE es clara. Cascajosa ha asegurado que la Corporación tiene derecho a veto sobre el personal de La Resistencia que no considere que cumple con condiciones «objetivas». Eso sí, sentencia que «la productora gozará de libertad de producción y creativa», siempre y cuando se atenga al Manual de Estilo de RTVE«.

Por otro lado, la presidenta interina ha confirmado que RTVE estará en su derecho de «las modificaciones que resulten necesarias para adecuar el contenido de los guiones y demás aportaciones creativas».