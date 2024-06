El recado de esta actriz de ‘4 estrellas’ a Broncano por la cancelación de su serie en TVE

Este miércoles 19 de junio los actores Denisse Peña y Gabriel Guevara acudieron a ‘La Resistencia’ para promocionar la serie ‘Desde el mañana’, que se estrenó el pasado 12 de junio en Disney Plus. Era la primera vez que ambos visitaban el programa de David Broncano en Movistar Plus+ y se lo pasaron en grande.

Aunque se vivió un momento de lo más incómodo entre el presentador y la actriz. Denisse Peña obsequió a Broncano con una piedra, en referencia a la trama de la serie, en la que los personajes tocan piedras y ven el futuro. Un regalo que sorprendió, y mucho, al cómico, que ni por asomo se podía imaginar lo que iba a pasar a continuación.

La joven empezó recordando sus inicios como actriz, cuando apenas tenía seis años, en la serie ‘El Internado’. Todo iba como la seda, hasta que llegó el momento de responder a las preguntas clásicas del programa: cuánto dinero tenían en el banco y relaciones sexuales que habían tenido en el último mes. A la primera cuestión, Gabriel Guevara reconoció tener 1.000 euros en su cuenta, y su compañera haberse comprado una casa.

Te vas a sentir muy viejo/a viendo esto. El Internado se estrenó en 2007, haz cuentas. Hace ya casi 20 años.#laresistencia pic.twitter.com/5UNk2bK0An — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 19, 2024

El incómodo momento entre Denisse Peña y David Broncano

Respecto a la pregunta del sexo, Denisse Peña sorprendió a Broncano al responder que había tenido «cero» relaciones este mes. Y es que, como ella misma recordó: «Trabajo en una diaria». En ese momento, al presentador no se le ocurrió otra cosa que preguntarle de qué serie se trataba. «En 4 estrellas de La 1 de TVE por las noches…», contestó la actriz.

Tras un silencio un tanto incómodo, Broncano agachó la cabeza con una risa nerviosa, y es que, con su llegada a la cadena pública la próxima temporada, la serie tendrá que despedirse de la audiencia. «Quiero pensar que no son cosas relacionadas. Que son decisiones que se toman por distintos lados, me sabe mal ahora, claro…», comentó el comunicador.

Denisse Peña bromeó haciendo referencia al regalo que le había hecho: «Estaba entre la piedra o mi finiquito, pero la piedra era más bonita». En ese instante, Grison cayó en la cuenta, y, sin pelos en la lengua, preguntó: «¿Ella se pira porque entramos nosotros?». El presentador respondió afirmativamente, tras lo cual, intentó tranquilizar y animar a la actriz: «Conozco a mucha gente que trabaja ahí pero sois todo gente muy talentosa y seguro que en breve hay nuevos proyectos».

Al ver la cara de descomposición de Broncano, la joven, sin dejar de sonreír, intentaba calmarle: «Te he hecho sudar. Al final lo iba a sacar si no lo sacabas tú». El presentador se abanicaba tras el mal rato pasado: «Me entraron los calores. Hacia tiempo que la pregunta del sexo no acababa con giro inesperado», bromeó, quitándole hierro al asunto.