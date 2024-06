Ramón García se refiere en estos términos a Jorge Javier Vázquez ante una futura rivalidad

Hace unos días Ramón García presentó ante los medios una nueva edición del ‘Grand Prix’, que regresará a TVE próximamente. Además de volver a presentar el programa veraniego por excelencia, cada tarde triunfa en la televisión de Castilla-La Mancha con ‘En Compañía’, un espacio similar a ‘El diario de Jorge’, que llegará este verano a Telecinco con Jorge Javier Vázquez y con el que tendrá que competir.

Un género televisivo que a Ramón García le encanta: «En todos los programas están introduciendo historias que tienen que ver con la soledad, pero hay que saber hacerlo». El comunicador vasco reivindica la gran labor que hace su equipo: «En primer lugar, desde el equipo de redacción, que elige las historias de verdad, no de frikies. Hay que respetar mucho a las personas que llevamos. Yo me río mucho con mis invitados y hay gente que se ríe de los invitados. Y esa pequeña línea se cruza sin piedad y eso para mí es fundamental».

A partir de finales de julio, Ramontxu tendrá como rival a Jorge Javier Vázquez, que regresará a las tardes de Telecinco con ‘El diario de Jorge’, otro espacio de testimonios. Aunque el vasco considera que «no es rival», ya que «‘En Compañía’ se hace en una autonómica pequeña y jugamos en diferentes ligas».

Ramón García, sobre Jorge Javier

Respecto al presentador de Mediaset, Ramón García cree que «es el mejor en lo suyo. Cualquier producto que toca Jorge Javier, si le encaja bien, siempre funciona. Que esa es otra, porque a veces nos quieren poner trajes que no nos sientan bien. Y por muy bien que pasees el modelo, si no es tu talla no va a salir bien».

Él está encantado con el éxito de ‘En Compañía’: «El programa es líder de audiencia con tres viejillos y un tío de 60 presentando». «A veces nos gana la telenovela de Antena 3 y otras ganamos nosotros. Somos, junto con el programa de Juan y Medio, el único de tarde que tira. Los otros (de las cadenas autonómicas) han caído porque hacen lo mismo que las nacionales», valora el presentador del ‘Grand Prix’.

«Si competimos con ‘Supervivientes’ vamos a estar a hostias»

Él tiene claro cuál es la receta del éxito del programa: «Yo hago un proyecto único, diferente e irrepetible, porque lo hago yo y la gente que va es única. Allí no hay ‘Paquirrines’ ni nada por el estilo, sino historias de verdad con gente que sufre: gente viuda, divorciada, soltera de siempre…».

Ramón García podría competir con Jorge Javier por partida doble, no solamente en las tardes, sino también por las noches si se diera el caso de que el ‘Grand Prix’ y ‘Supervivientes: All Stars’ coinciden el mismo día. Por el momento, se desconoce qué día de la semana se emitirá el espacio de TVE, pero su presentador tiene sus preferencias: «Me gustaría repetir el lunes, pero estamos pendientes del fútbol. Y nos gustaría empezar a las 22:00, pero va a ser difícil porque se emite ‘4 estrellas'».

«¿Y si competimos con ‘Supervivientes’? Pues vamos a estar a hostias», comenta, entre risas. Aunque reconoce que «me daría pena, porque no me gusta que se compita con grandes formatos, porque eso resta al espectador: hay días de sobra para que no coincidan grandes formatos y que Mediaset se lleve lo suyo con ‘Supervivientes’ y TVE haga lo mismo con ‘Grand Prix'», sentencia.