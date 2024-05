Ramón García anuncia las novedades de ‘El Grand Prix’ y TVE muestra sus primeras imágenes

Después de que TVE anunciara que ha comenzado las grabaciones de ‘El Grand Prix del Verano‘, ahora la cadena pública ha mostrado sus primeras imágenes en ‘RTVE Responde’ con Ramón García.

Así, la defensora del espectador de RTVE, María Escario ha dedicado la parte final de su programa mensual a adelantar algunas de las novedades que veremos en la nueva edición del célebre concurso que volvió el verano pasado por todo lo alto.

«Os vamos a mostrar en primicia las primeras imágenes de las grabaciones de ‘El Grand Prix’ que acaba de comenzar. El programa de moda del verano regresa con la participación de 14 pueblos repartidos por la geografía española y alguna novedad también en las pruebas sin renunciar a los clásicos», avanzaba la periodista.

Asimismo, María Escario ha dejado claro que no faltarán algunas de las pruebas más célebres del concurso como «los troncos locos, los bolos o la patata caliente». «No faltarán la vaquilla, Nico el dinosaurio, Wilbur, Cristinini y el gran Ramón García. Ramontxu no nos falla nunca«, añade la defensora de la audiencia.

El dinosaurio Nico y Wilbur en ‘El Grand Prix del Verano 2024’

Ramón García avanza lo que veremos en ‘El Grand Prix’ este verano

En este sentido, cabe recordar que la que no estará en la nueva edición de ‘El Grand Prix’ será Michelle Calvó, pues la actriz no ha podido compaginar la grabación del concurso con la de una serie en la que va a participar. «Lamentándolo muchísimo (y que Murphy existe) me encuentro rodando un proyecto que me imposibilita formar parte de esta edición. Echaré muchísimo de menos estar con mis compañeros y con mis queridos pueblos, pero no se despisten. Les mando toda la suerte (que no la necesitan), el éxito y el amor a la súper familia del Grand Prix», comunicaba la intérprete en un comunicado.

Por último, ‘RTVE Responde’ ha ofrecido un mensaje de Ramón García invitando a los espectadores a no perderse la nueva edición del «programa del abuelo y el niño». «Estamos preparando y ultimando lo que es la vuelta de ‘El Grand Prix’. Tenemos un montón de pruebas nuevas más las de siempre, que sabemos que os gustan. Y por supuesto a nuestra protagonista, a nuestra querida vaquilla», avanza el presentador.