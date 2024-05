Varapalo a ‘El Grand Prix’: pierde a uno de sus presentadores en su segunda edición en TVE

La llegada del verano significa también el regreso del ‘Grand Prix’ a nuestros televisores, pero parece que en esta nueva edición habrá cambios inesperados. Uno de los grandes rostros del programa, que protagonizó la esperada vuelta del formato el año pasado, no repetirá experiencia en esta segunda temporada. TVE habría tenido que llevar a cabo importantes cambios en la producción para ajustarse a esta novedad de última hora.

El programa de TVE ha comenzado ya las grabaciones de su nueva temporada. Y si bien Ramón García y Cristinini habían confirmado ya su retorno al formato, aún quedaba pendiente saber si Michelle Calvó regresaría finalmente como copresentadora.

Michelle Calvó no estará este verano en ‘Grand Prix’

De acuerdo con la información adelantada por Vertele, la comunicadora no estará al frente de ‘Grand Prix’ durante esta edición por problemas de incompatibilidad con su agenda. Este escenario ha llevado a la productora Europroducciones y a TVE ha poner en marcha su plan B.

Ramón García, Michelle Calvó y Cristinini en ‘El Grand prix’.

De esta forma, el programa continuará sus grabaciones prescindiendo de la figura de la copresentadora. Es decir, en esta nueva entrega, Ramón García cargará con el peso de conducir la emisión completa. Por lo que la corporación no plantea la posibilidad de buscar una sustituta para Calvó.

Así, ‘Grand Prix’ seguirá adelante en esta edición con Ramón García retomando su rol de presentador, Cristinini permanecerá como comentadora del programa en directo y el cómico y acróbata Víctor Ortíz de la Torre, más conocido como ‘Wilbur’, regresará un verano más para probar cada prueba antes de los concursantes.

Y la decisión por parte de la productora y TVE de no introducir nuevas caras en el formato no pilla de sorpresa. El máximo responsable del concurso, Carlo Boserman reconoció también en una entrevista para el citado medio que, tras el rotundo éxito, no pensaban alterar el producto. «En este negocio, lo que funciona no se toca», explicó el directivo.

La despedida de Michelle Calvó

Tras conocerse la noticia, la propia Michelle Calvó ha tomado su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre su salida del ‘Grand Prix’. «Lamentándolo muchísimo (y que Murphy existe) me encuentro rodando un proyecto que me imposibilita formar parte de esta edición», explicó la antigua compañera de Ramón García en su última publicación.

«Echaré muchísimo de menos estar con mis compañeros y con mis queridos pueblos, pero no se despisten. Les mando toda la suerte (que no la necesitan), el éxito y el amor a la súper familia del Grand Prix», añadió la comunicadora para finalizar su mensaje a los espectadores del concurso de TVE y sus compañeros, con los que no se reunirá finalmente este verano.

Con los pueblos que competirán en esta edición ya decididos, el programa continuará su plan de dos grabaciones por semana, siendo estas los martes y los viernes hasta finales de junio. Entre los 14 municipios que se batirán en duelo este verano se encuentran algunos como Olvera (Cádiz) contra Cangas de Onís (Asturias) o Llerena (Badajoz) contra San Adrían (Navarra).