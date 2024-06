Juan del Val resume en una frase lo que va a hacer Ayuso con Milei: «Es un impresentable»

Isabel Díaz Ayuso fue uno de los temas más candentes de la mesa de actualidad de ‘El Hormiguero’ este jueves. La presidenta madrileña vuelve a estar en el punto de mira tras anunciar que condecorará a Javier Milei, presidente de Argentina, con la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. El más contundente de la mesa fue Juan del Val, que no se cortó al sentenciar el último movimiento de la popular.

A pocos minutos de finalizar la emisión, Pablo Motos sacaba a relucir la noticia política de la semana como broche final de la tertulia. El presidente argentino regresará a España este viernes tras protagonizar una serie de ataques a Pedro Sánchez, y Ayuso, además de recibirlo, le condecorará con una medalla de la Comunidad de Madrid. «¿Cómo lo veis?», preguntó el valenciano.

La primera en expresar su descontento con la madrileña fue Cristina Pardo, que no tardó en señalar la gravedad de la situación. «Creo que Milei ha seguido tirando del comodín de Sánchez porque le viene bien en su país, hace 24 horas le llamó cobarde. Que venga a España y Ayuso le reciba me parece bien, lo que me parece raro es que siempre vaya a más», comenzó explicando la periodista bajo la atenta mirada de Juan del Val y sus compañeros.

Juan del Val: «Milei me parece un impresentable»

«Le va a condecorar con una medalla de la comunidad de Madrid, en nombre de todos los madrileños, a una persona que está insultando al presidente del gobierno… Además tengo la convicción de que si Milei se llevase bien con Sánchez no le estaría condecorando», añadió la presentadora de ‘Más vale tarde’ antes de que del Val fuese mucho más tajante con su análisis personal de la situación.

Juan del Val y Nuria Roca en ‘El Hormiguero’

«A mí Javier Milei me parece un impresentable, pero respetable porque es el presidente electo de Argentina», comenzó señalando Juan del Val, que marcaría así el tono de su intervención. «Lo que ha hecho Ayuso… no sé si tiene algo de provocación, seguramente sí porque Ayuso desde que se levanta está provocando, eso está bien», señaló el colaborador de Pablo Motos antes de rebajar el tono de sus palabras.

Después de definir como «incoherencia» el hecho de que salten todas las alarmas por la visita de Javier Milei pero no por las visitas del presidente de Qatar, el guionista eximió, en parte, a la presidenta madrileña de la polémica que la rodea. «Condecora al presidente de Argentina», simplificó el tertuliano mientras Nuria Roca clamaba contra el título que se le va a otorgar al político.

«¿Pero qué ha hecho Milei para tener la medalla de la Comunidad de Madrid?», preguntaba la mujer de Juan del Val revolviéndose en su asiento. «Todo es un despropósito, lo que hace Ayuso, lo que hace Milei, que Óscar Puente lo acuse de drogarse… esto es un delirio», terminó señalando la colaboradora de ‘El Hormiguero’ antes de que Tamara Falcó utilizase su única intervención para recordar que el presidente argentino fue en su día tertuliano de política.