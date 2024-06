Iñaki López apunta lo que está pasando con Ayuso y Feijóo en el PP por su encuentro con Milei

El hecho de que Isabel Díaz Ayuso vaya a condecorar a Javier Milei este viernes sigue dando que hablar. Después de que este miércoles, Gonzalo Miró ya se quedara a gusto en ‘Más vale tarde’ con este asunto, este jueves los colaboradores han seguido criticándolo. Pero esta vez ha sido Iñaki López el que ha sido contundente.

Así, ‘Más vale tarde’ desvelaba este jueves que Javier Milei había solicitado reunirse con el rey Felipe VI pero desde la Casa Real habían decidido rechazar esta reunión sin consultarlo con La Moncloa. «Es que solo faltaba que el rey se reuniera con Milei con la situación que tenemos», apostillaba Cristina Pardo.

Era después cuando Iñaki López aprovechaba la ocasión para lanzar un dardo a Alberto Núñez Feijóo por su desaparición en todo este asunto siendo el líder del PP. «Aquí el que esta desaparecido es Feijóo, no aclara que es lo que va a hacer, no se manifiesta», soltaba el presentador.

«Y rápidamente quien ha ocupado su hueco es Ayuso, una vez más. Esto pasa muy a menudo y es ella la que toma las riendas del partido de la oposición con la visita de Milei», reflexionaba Iñaki López cuestionando el papel que juega Feijóo en el PP dejando que sea Isabel Díaz Ayuso quien lleve la iniciativa.

«Pero es que yo creo que nos tenemos que hacer una pregunta y la pregunta es, ¿si Milei hubiera elogiado a Pedro Sánchez, Ayuso le hubiera condecorado? Todos los espectadores están respondiendo. Con lo cual, la presidenta de la Comunidad de Madrid no condecora a Milei por ser el presidente de Argentina, condecora a Milei por insultar a Pedro Sánchez», respondía Angélica Rubio. «Siempre nos han educado que insultar estaba mal, ahora resulta que para Isabel Díaz Ayuso, del PP, insultar merece un premio y una condecoración. No me extraña que Feijóo esté desaparecido porque sería un papelón explicar que condecoras a alguien por insultar», sentenciaba la periodista.

Iñaki López se burla de Feijóo por la condecoracín de Ayuso a Milei

Iñaki López y Alberto Núñez Feijóo.

Después era Cristina Pardo la que respondía a Iñaki López con datos haciéndose eco del comentario de Ángela Vera, la periodista de La Sexta que sigue al PP. «Dice que es muy sintomático que Feijóo no se vaya a reunir con Milei en el sentido de que si él quisiera y hubiera pedido un encuentro con él lo hubiera tenido. El hecho de que Feijóo no esté con Milei y Ayuso sí es porque de nuevo estamos ante las dos almas que hay en el PP», recalcaba la presentadora.

«¡Qué semana lleva Feijóo! No le llaman de Zarzuela para el décimo aniversario, no le llama Milei, es qué vaya semana», apostillaba con cierta ironía Iñaki López. «Voy a romper una lanza a favor de Feijóo, las visitas de los presidentes de Estado están reguladas y tienen un protocolo y la visita de Milei no es oficial. Y quien se salta todas las reglas es Ayuso, ya está», concluía Angélica Rubio.