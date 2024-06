Iñaki López deja esta inapelable frase con la que sentencia a Díaz Ayuso en ‘Más vale tarde’

Este viernes, Iñaki López ha debatido junto a todos los colaboradores de ‘Más vale tarde’ sobre la denuncia que ha interpuesto la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra el Ayuntamiento de Madrid ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por la filtración del expediente municipal sobre las obras ilegales realizadas en su vivienda.

Tras hacerse eco de la información y de las declaraciones de José Luis Martínez-Almeida, el alcalde, Iñaki López no se contenía al expresar una reflexión que se hace desde que todo el asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso salió a la luz y la actitud que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid en torno a ello.

«Una cosa que me llama mucho la atención es que siendo esto algo que afecte, y según la presidenta de Madrid, a un ciudadano particular se empeñe la señora Ayuso en defender a este ciudadano particular. Me llama mucho la atención», destacaba Iñaki López.

«Lo digo porque luego el Partido Popular le recrimina a las ruedes de prensa de algunos ministros que se hable de la pareja de Pedro Sánchez y aquí parece que es lo mismo», añadía el presentador a ese respecto.

Justo después de escuchar a Iñaki López era Pablo Montesinos el que tomaba la palabra. «Yo creo que hay que poner cada cosa en su sitio y ahí estoy de acuerdo contigo. Las instituciones por un lado y los entornos particulares por otro.

«Pero dicho esto, creo que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid está en su derecho legítimo de llevar las actuaciones judiciales que considere oportuno si ha habido una filtración de datos que en teoría son absolutamente reservados y que no tendría que estar en la opinión pública. Con esto no justifico que si ha hecho algo mal que lo pague y que asuma sus responsabilidades donde corresponda. Pero todos los ciudadanos tenemos una serie de derechos y tú por ser la pareja de la presidenta de Madrid no lo puedes ver mermado», insistía Pablo Montesinos.

Iñaki López y Afra Blanco sentencian así a Isabel Díaz Ayuso

Después era Afra Blanco la que volvía a atizar a Díaz Ayuso. «Muchos estamos esperando a que la presidenta Ayuso nos diga si sí o si no hubo una obra ilegal. Más que nada porque ha asumido una defensa y como la ha asumido para criticar digo que también tendrá que salir a decir o a asumir en este caso», manifestaba la colaboradora ante Iñaki López.

«¿Hubo o no hubo una obra ilegal?, esa es la pregunta. ¿Y hubo o no hubo en ese piso una actividad laboral que se estaba llevando a cabo de manera ilegal? ¿Hubo o no hubo un aviso? ¿Pese al aviso se siguió llevando a cabo?», se preguntaba la colaboradora.

«A mí lo que me llama mucho la atención es que preocupe más que se sepa un delito que el propio delito en sí», sentenciaba Iñaki López mostrándose una vez más rotundo con Isabel Díaz Ayuso sin recibir este viernes la réplica de Cristina Pardo al no estar presente en el programa.