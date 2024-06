Arkano se queda fuera de la final de ‘Supervivientes 2024’ y se convierte en el cuarto finalista

La final de ‘Supervivientes 2024‘ ha comenzado en Telecinco con la llegada de los cuatro finalistas a las instalaciones de la cadena. Un momento tanto épico como mágico que ha quedado opacado con la posterior expulsión de Arkano. El concursante no ha podido reunir el mayor número de votos en su apoyo y, por ende, se ha quedado a las puertas de la final.

Desde la semifinal, celebrada el pasado domingo, Marieta, Arkano y Pedro García Aguado fueron los tres concursantes expuestos que luchaban por una plaza en la final. Cabe recordar que el pasado domingo Gorka Ibarguren tuvo que decir adiós al ser el último expulsado y, en esa misma gala, Rubén Torres consiguió hacerse con el collar de líder y garantizarse una plaza directa a la final.

Con los tres concursantes expuestos a un durísimo y decisivo televoto, la gran final de ‘Supervivientes 2024’ ha comenzado con la actualización de los porcentajes. Tal y como se ha podido ver en el pantallón del plató, uno de los salvados reunía un elevado 48% seguido del segundo salvado que reunía un 35%. Por ende, el expulsado apenas se quedaba con un 17% de los votos.

Así ha sido la expulsión de Arkano en ‘Supervivientes 2024’

El momento de la expulsión ha tenido lugar en las instalaciones de Telecinco. Poco después de aterrizar, Sandra Barneda ha reunido a los todavía concursantes para, tras el cierre del televoto, comunicar la salvación. «El público de ‘Supervivientes 2024’ ha decidido que continúa su camino a la final Marieta», ha anunciado el presentador.

Por ende, la expulsión previa a comunicar el estado del podio se ha convertido en un duro duelo entre Arkano y Pedro García Aguado. «El público de ‘Supervivientes 2024’ ha decidido que continúa su camino hacia la final Pedro», fueron las palabras empleadas por Sandra Barneda. Por ende, Arkano se ha tenido que conformar con la cuarta plaza.

Una decisión que el concursante ha recibido con serenidad a tenor de sus palabras. «Genial, absolutamente maravilloso. Súper agradecido al público que me ha traído hasta aquí, súper agradecido a esta experiencia que me ha ayudado a nivel mío, a nivel mental», ha compartido el superviviente. En la misma línea, Arkano ha compartido: «Es la experiencia más dura que yo he llevado a cabo en mi vida y he conseguido superarme y a ver que a veces los límites son puramente mentales. Lo he superado y creía que no iba a poder».