Ana Rosa se despide de este rostro con su marcha de ‘TardeAR’: «Es un disgusto muy grande»

Hace unos días eran Joaquín Prat y Patricia Pardo los que tenían que decir adiós a una reportera de ‘Vamos a ver’ que se despedía de las mañanas para dar el salto a las tardes en ‘TardeAR’. Y este jueves, ha sido Ana Rosa Quintana la que ha tenido que despedirse de otra reportera.

Así, este jueves Ana Rosa Quintana conectaba con Lucía Tornero, que se encontraba en Málaga para cubrir la desaparición de la virgen del barrio de Gamarra. «En raras ocasiones hay pueblos en los que se puede dar el milgaro de que se aparezca la virgen pues en el barrio de Gamarra ha pasado lo contrario, que ha desaparecido su virgen como si de una maldición bíblica se tratara», explicaba la presentadora.

Tras conectar con Lucía Tornero y hablar con los vecinos del barrio malagueño, Ana Rosa Quintana se dirigía directamente a la reportera de ‘TardeAR’. «Yo sé que para ti es difícil pararte porque eres un purito de nervios, pero para. Solo quiero decirte que te voy a echar mucho de menos«, reconocía la presentadora.

«Yo también. Si me das una oportunidad solo quiero decir tres cositas. Sé que hablo mucho y Juan ya me está diciendo corta, corta. Solo quiero decir que estoy muy, muy agradecida por la oportunidad que me habéis dado, por creer en mí. Me siento afortunada, gracias por elegirme», aseguraba la reportera de ‘TardeAR’.

La emotiva despedida de Ana Rosa y ‘TardeAR’ a Lucía Tornero

«Me habéis hecho muy feliz durante este año y de verdad, os voy a echar muchísimo de menos. ‘TardeAR’ siempre va a ser mi casa, siempre os voy a llevar en mi corazón y os deseo muchísimo éxito porque sois el programa de actualidad mejor de la televisión. Todo el mundo a ver ‘TardeAR’. Compañeros, muchísimas gracias por la confianza», añadía Lucía Tornero antes de que Ana Rosa Quintana volviera a hablar.

Y es que la presentadora no dudaba en devolverle el agradecimiento a su reportera. «Para nosotros el no tener a Lucía es un disgusto muy grande, pero yo me alegro porque ella va a otra cosa que le apetece mucho, va a viajar mucho, va a ver muchos lugares y países, es un sueño que tenía y lo va a poder cumplir», le decía la presentadora sin especificar a qué programa se va.

«Pero cuando te canses de dar vueltas al mundo, esta es tu casa», concluía Quintana. «¡Volveré! ¡Gracias, Ana Rosa!», le contestaba la reportera. «Suerte Lucía», apostillaba Ana Rosa antes de seguir con la escaleta del programa.