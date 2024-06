‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat pierde a un histórico rostro, que se marcha por esta razón

Joaquín Prat y Patricia Pardo se han tenido que despedir de una de sus reporteras más destacadas del programa ‘Vamos a ver’ y antes en ‘El programa de Ana Rosa’. Se trata de Estefanía Ruiz, que se marcha de las mañanas pero seguirá vinculada a Unicorn Content -productora de Quintana- porque va a saltar a ‘TardeAR’.

«Hoy es el último día de Estefanía. ¿Le mandamos un besiño, no?», ha recordado Patricia Pardo tras hacer su última participación en ‘Vamos a ver’. «Ostras, es verdad. Estefanía, mi niña, se marcha a trabajar con los compañeros de ‘TardeAR’ y además vas a trabajar en tu tierra», ha comentado Joaquín.

«Sí, desde Sevilla. Yo soy de Córdoba pero al ladito de la familia, de mi pareja y, bueno, no me hagas esto porque es que me voy a poner a llorar», ha respondido la periodista al borde del llanto. «O sea que vas a conciliar vida familiar y profesional, que eso es el objetivo de todos, y no es fácil la conciliación», ha apuntado Joaquín Prat.

«Ha sido un placer trabajar contigo y toda la suerte del mundo, pero no te va a hacer falta», ha añadido el presentador. «Te vamos a echar de menos», ha apostillado por su parte Patricia Pardo. Casi sin poder articular palabra, Estefanía Ruiz ha mostrado su gratitud con todo el equipo de ‘Vamos a ver’: «Muchísimas gracias a todos, del primero al último».

«Ay, que pena», ha lamentado Alfonso Egea, colaborador de la mesa de actualidad y sucesos del magacín. «Me voy a poner a llorar yo, que yo de lágrima fácil. La vamos a echar mucho de menos, pero hace bien porque se va cerquita de la familia, con buen tiempo en el sur, cerquita de su novio. Así que a disfrutar y vivir y a seguir trabajando además en Unicorn», ha rematado Pardo.