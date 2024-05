Paloma Barrientos echa abajo la mentira que Ángel Cristo ha sostenido frente a los medios

Paloma Barrientos, que ha seguido las peripecias de la familia Cristo-Rey desde hace décadas, ha desmontado una de las grandes mentiras que Ángel Cristo ha verbalizado ante la prensa en las últimas horas tras salir de ‘Supervivientes’ y volver a la vida real.

Bárbara Rey ha declarado que su hijo no estuvo con su padre cuando atravesaba los peores momento de salud y que fueron Sofía y sobre todo ella quienes se ocuparon de los cuidados. Unas palabras que el exconcursante ha contrariado así ante Europa Press y Gtres: «Yo me vine de Estados Unidos cuando mi padre estuvo a punto de morir por peritonitis, yo lo ingresé en una clínica pero se me escapaba».

Tras escucharlo en ‘Vamos a ver’, donde se han emitido esos totales, Paloma Barrientos ha señalado que le parece «tremenda» su «falta de honestidad» al hablar sobre ese asunto. «Quien estuvo a los pies de esa cama fue su madre. Al menos reconócele eso y no digas que te viniste de Estados Unidos a cuidar de tu padre cuando sabes que estás contando una milonga», ha sentenciado Isabel Rábago. Palabras que ha apoyado la tertuliana.

«Ángel dice que regresó de Estados Unidos cuando su padre tuvo una peritonitis y que intentó ingresarle en una clínica pero se escapó. ¿No es verdad entonces?», ha repreguntado Joaquín Prat. «Eso no es verdad», ha respondido Carmen Borrego en un primer momento.

«Yo también digo que eso no es verdad», ha subrayado Paloma Barrientos, que ha asegurado que en las imágenes siempre se ha visto a Sofía Cristo en la clínica sola sin la presencia ni la compañía de su hermano Ángel.

«¿Pero de verdad tenéis que quitarle a ese chico el recuerdo que quiera tener de su padre?», les ha rebatido Marta López. «Es que no vino a cuidarle», ha asegurado Barrientos, insistiendo en la farsa de Ángel Cristo junior. «Vino un día de Estados Unidos y al día siguiente se fue», le ha matizado Rábago.