Kiko Matamoros deja por los suelos la imagen de Terelu Campos ante su traición: «Vendes todo»

Parece que la guerra entre Terelu Campos y sus compañeros de ‘Ni que fuéramos’, el nuevo ‘Sálvame’, ha explotado de lleno. Y es que las declaraciones de la hija de María Teresa Campos en ‘Mañaneros’ lejos de apaciguar las aguas las ha revuelto aún más. Ninguno de sus compañeros se ha quedado callado ni Belén Esteban ni María Patiño pero si ha habido alguien que se ha mostrado muy duro ha sido Kiko Matamoros.

Todo después de escuchar como Terelu les cuestionaba como compañeros. «Yo siempre estoy callada, porque el hablar sé que es servirlo en bandeja, pero a lo mejor llega un día que no me voy a callar nada. Yo sé hablar igual que vosotros, porque he convivido con vosotros y he sido siempre una buena compañera. No se si todo el mundo puede decir lo mismo», soltaba la colaboradora de ‘Mañaneros’.

Después de que Belén Esteban cargara duramente contra ella, la colaboradora contestaba a sus amenazas. «Ha dicho: voy a empezar a hablar de todo. Hazlo, Terelu, hazlo. Eso es una amenaza. Recuerda que también hemos convivido todos contigo, ojalá porque yo me lo he pasado de p.m., pero hombre. Que digas vamos a hablar…», reaccionaba. Pero sin duda era Kiko Matamoros el que dejaba a Terelu por los suelos con sus palabras.

Kiko Matamoros estalla contra Terelu Campos: «Eres una falsa y una oportunista»

Y es que César Toral, conocido como Escaleto, daba una información que le había llegado de un trabajador sobre lo que había dicho Terelu de ellos en la sala de maquillaje de TVE. «Terelu ha dicho que sois unos falsos, que está harta de vosotros y que os den«, explicaba el encargado de las redes sociales.

«Para falsa, tú. Que has ido a mentir esta mañana, contando una historia que se aleja absolutamente de la realidad. Has retorcido la verdad como te ha dado la gana para hacerte el muñequito de la víctima, de la inocente», contestaba completamente indignado Kiko Matamoros.

«Así que, para falsa, tú. Tú sí que eres una falsa. Para oportunista, tú, que vendes todo lo que tengas que vender, y me voy a parar ahí. Para falsa víctima, tú, que eres la que siempre tiene que estar jodida, más que nadie; en la peor situación, más que nadie», proseguía diciendo el colaborador.

«Siempre habrá una Campos peor que tú. Eso dijo Jorge Javier que me pareció fantástico y eso es como la ley de la gravedad, que se cumple inexorablemente. Es que me estás poniendo, es que me dan ganas de contar cosas», amenazaba seriamente Kiko Matamoros, calentándose después de escuchar las palabras de Terelu.

Kiko Matamoros hace añicos a Terelu Campos.



Matamoros está ON FIRE 🔥🔥 #NiQueFuéramos30M pic.twitter.com/AQDwS2F02e — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) May 30, 2024

Kiko Matamoros: «Sabe Dios lo que se habrá arrastrado para volver a Telecinco»

«Lo que más asco me da es que se venda por un plato de lentejas por tener un poco de confort al lado de una persona con la que comparta plató y criticar como habéis tenido o ha tenido tu hija el santo coño de criticar actitudes mías en relación con una de mis hijas. Me ha parecido tan sucio y tan asqueroso lo que habéis hecho», insistía el colaborador en alusión a la traición de las Campos al alinearse con Makoke después de haber estado siempre en contra de ella.

Tras ello, Kiko Matamoros no dudaba en decir que estaba terriblemente enfadado con la actitud de Terelu y con la de su hija Alejandra y su hermana Carmen Borrego. «Me siento absolutamente traicionado por ti. Sé que además tienes relación con mi mujer, que sí le has cogido el teléfono, no como a los demás porque no tienes coño porque sabes que lo has hecho mal. Lo que no quiere es que le pase lo de Tárrega y entonces dice ‘estos son unos apestados’ y al día siguiente van a decir que les escribí», sentenciaba.

Finalmente, Kiko se deslenguaba aún más al criticar como Terelu se está bajando los pantalones para volver a Telecinco después de lo que hizo en ‘De Viernes’. «Me produjo un rechazo tremendo verte ahí arrastrada cuando sabías lo que se había dicho de ti, la bola negra que se nos había puesto a todos y sabe Dios lo que te habrás arrastrado para volver ahí«, soltaba. «Ala», reaccionaban el resto. «Me importa un carajo, digo lo que siento», defendía él. «Yo por trabajo, para mí no es un arrastre», le replicaba María Patiño.