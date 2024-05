Joaquín Prat no se muerde la lengua con la razón de la expulsión de Kiko Jiménez en ‘Supervivientes’

Joaquín Prat se ha mojado sobre la expulsión de Kiko Jiménez en ‘Supervivientes’. Una eliminación que podría no ser definitiva porque aún hay posibilidad de que sea repescado tras el televoto que se abrió con Blanca Manchón y que no fue resuelto misteriosamente, dejando con cara de póker a los telespectadores.

Algo debió pasar entre Kiko y la organización del reality para que se despidiera la emisión sin poder hacer la conexión que estaba pautada. Lo cierto es que las sospechas son generalizadas porque previamente se apreció al novio de Sofía Suescun muy rebotado contra el programa por razones que se nos escapan.

Y precisamente por ese enfado inocultable, Joaquín Prat ha incidido en este detalle: «Yo creo que es el expulsado que se ha quedado más descuadrado de toda esta edición de ‘Supervivientes’ con su expulsión». Cree que está «reventado» porque «él bajo ningún concepto se esperaba ser el expulsado«.

A continuación, Joaquín Prat ha señalado por qué anoche fue el expulsado pese a que empezó la edición con muy buen pie y con el respaldo de la audiencia. «Se ha pasado de frenada en muchas ocasiones y por eso está fuera de ‘Supervivientes«, ha sentenciado alto y claro.

No obstante, el presentador sí ha querido destacar su entrega a ‘Supervivientes’ a favor del show. «Pero sí que hay que alabarle a Kiko una cosa, que es que ha hecho una apuesta fuerte en el concurso, muy fuerte. Él ha dicho ‘no me voy a esconder’, apostó fuerte y eso es digno de resaltarlo», ha apuntado Prat, que cree que esa expulsión (no definitiva) de Kiko permite «presuponer que Marieta será la siguiente».