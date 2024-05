Irene Montero destapa el negocio oculto de Ana Rosa fuera de la TV que pocos conocen

No es la primera vez que Irene Montero carga contra Ana Rosa Quintana. Pero sí es la primera vez que lo hace destapando su negocio oculto y del que muy pocos tenían conocimiento. Lo ha hecho en una entrevista de ElDiario.es donde, además, explica su fijación por un tema muy recurrente en su programa.

Y es que no hay semana que ‘TardeAR’ u otros espacios de su productora como ‘Vamos a ver’ no entrevisten a una persona que ha sufrido una okupación o que no se entreviste al okupa que justifica cómo de «fácil» es ocupar una vivienda en España. Ahora, la exministra de Igualdad ha desvelado el porqué de esa fijación.

«Ana Rosa Quintana no es una periodista cualquiera. Es una de las jefas de una de las principales productoras de televisión de este país», empieza recordando Irene Montero, antes de desvelar que la comunicadora «tiene 44 pisos turísticos». De esta forma, la expolítica de Podemos destapa el negocio de la presentadora de Mediaset fuera de los platós.

Irene Montero destapa el negocio lucrativo de Ana Rosa

«Que la gente sepa que Ana Rosa Quintana es propietaria de 44 pisos turísticos y que usa la vivienda para especular y no para vivir, y eso nos da buena cuenta de por qué en sus programas se habla mucho del riesgo de la okupación. Cuando en realidad el problema de la vivienda en España tiene que ver con que los alquileres son imposibles. Y que los buitres y los especuladores están acaparando ilícitamente la vivienda», sentencia Irene Montero.

Unas palabras que, a buen seguro, no harán ninguna gracia a la comunicadora. Si bien, no es la primera vez que políticos de Unidas Podemos la han señalado a ella y a los que consideran «la derecha mediática», es decir, los medios de comunicación que, desde que comenzara a andar el Gobierno de coalición progresista no han parado de atacarles. Pero sí que es la primera vez que la exministra saca a relucir el negocio oculto, y hasta el momento desconocido por muchos, de Ana Rosa Quintana.