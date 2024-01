La firme condición que pone Irene Montero para su visita a ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos

Irene Montero ha sido la última invitada de ‘Animales Humanos’. La exministra de Igualdad se ha pasado por el pódcast de Ibai Vegan para hacer un repaso de todas las polémicas que la han rodeado los últimos años. Y entre anécdotas y confesiones, el influencer vasco no dejó escapar la oportunidad de preguntar a la política de Podemos por ‘El Hormiguero’. Fue ahí cuando Montero dejó claro si iría o no al espacio de Antena 3.

Si la visita de la ex ministra tenía como fin repasar todas las idas y venidas en su carrera política, no mencionar ‘El Hormiguero’ era tarea casi imposible. Y es que, Pablo Motos, Juan del Val, y casi todo el equipo del formato continúan convencidos de que Moncloa tiene un plan contra ellos para sabotearlos. «Te han dado palos por todos lados ¿Cómo te lo tomas?», preguntó el influencer a la ex ministra, que no dudó en sincerarse sobre cómo ha afrontado el acoso y derribo del programa de Motos. «A ver, hay días peores y mejores y más cuando ves el odio», respondió la invitada.

Irene Montero aclara si iría a ‘El Hormiguero’

«Se ve la emoción, más allá de lo que digan, se ve la emoción que hay detrás. O sea, estoy convencida de que no serían tan agresivas si hablaran conmigo cara a cara«, continuó explicando Irene Montero. Y es que, la enemistad entre el formato de Antena 3 y los partidos de izquierdas está tan arraigada que incluso el programa asegura que el Gobierno y su equipo están detrás de todas las críticas que reciben en los medios de comunicación.

Irene Montero e Ibai Vegan en ‘Animales Humanos’

Entonces, Ibai fue directo al grano con la exministra. «¿A ti te han invitado a ‘El Hormiguero’?», preguntó el presentador a Montero, que no dudó en responder tajante. «No, nunca», aseguró la antigua miembro del gobierno de Pedro Sánchez. «Ahora que vas a las elecciones europeas, igual tienes que ir», bromeó el influencer, que no se detuvo ahí.

«Pues, quizás, tengo que ir a hablar con Pablo Motos», contestó Irene Montero entre risas, ante el posible escenario de verse en el programa de Antena 3 frente a frente con su archienemigo televisivo. «¿Lo aceptarías?», insistió el presentador del podcast. «Sí, hasta ahora nunca he dicho que no a enfrentarme a ninguno de estos retos, porque creo que me pueden permitir que se escuche nuestra forma de ver las cosas, pero con mucha humildad», sentenció la política.

Sus condiciones para un cara a cara con Motos

«Supongo que la gente que ve a Pablo Motos piensan como él, o parecido, pero a lo mejor puedes ayudar a hacer algunas reflexiones y mostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera«, continuó explicando Montero, que no cierra la puerta a una posible visita al espacio de las hormigas para llevar más lejos su mensaje y acercar posturas. Sin embargo, puntualizó algo importante.

«También depende de cuál es la actitud de dónde vas, porque puede ser honesta de vamos a intentar poner nuestros puntos de vista y, en otras, el objeto es traer al ‘punching ball’ y vamos a golpearle», señaló Irene Montero, para dejar claro que únicamente acudiría al programa si la entrevista estuviese basada en un espacio de entendimiento. Por lo que el futuro cara a cara entre Montero y Motos tendría que dejar a un lado los zascas y los reproches.