Avance semanal ‘La Promesa’ del 27 al 31 de mayo: La vuelta de un personaje siembra el terror en Pía

‘La Promesa’ ha vivido esta semana una auténtica revolución en sus tramas al arrancar una nueva era. Lo ha hecho haciendo un pequeño salto temporal de unos meses en los que ha pasado de todo. Por un lado, la marcha de Manuel y Curro a la guerra ha afectado a todos los habitantes del palacio, sobre todo a Cruz, que está destrozada por la ausencia de su hijo. Su amiga María Antonia, interpretada por Elia Galera, ha llegado al palacio para tratar de ayudarla pues además el matrimonio de los marqueses no está pasando por su mejor momento.

Tampoco Jana lo está pasando bien después de que su amado y su hermano se hayan ido a la guerra y no tengan noticias de ellos. Por su parte, Catalina ha empezado a vivir en el hangar tras su ruptura con Pelayo, Petra es el nuevo ama de llaves y el hecho de que Pía haya sido relegada a criada tiene muy preocupados al resto del servicio. Quien también se ha marchado de La Promesa es Teresa, que se ha ido a trabajar a casa de los duques de Abrontes.

Pero si hay algo que ha revolucionado a La Promesa es la vuelta de Gregorio. De momento, Rómulo ha conseguido detenerle, aunque amenaza con volver en cualquier momento para llevarse a Pía y a su hijo. La ahora criada está atemorizada y quiere irse del palacio para que su marido no la encuentre.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de ‘La Promesa’ en la semana del 27 al 31 de mayo. No te olvides que la ficción diaria se ofrece de lunes a viernes a partir de las 17:30 horas:

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 364 del lunes 27 de mayo

La relación de los Marqueses cada vez está peor y ambos buscan apoyo en María Antonia, que tiene un desencuentro con Petra. Catalina le asegura a Rómulo que no se irá del hangar hasta que Cruz resuelva lo que hizo y este le pide ayuda a Tadeo para hacerle recapacitar.

Margarita está encantada con la perla que le regaló el conde de Ayala, que tiene que hacer frente a la furia de Martina y, sobre todo, a la de Petra, pues es la misma perla que le regaló en su momento al ama de llaves.

A causa de la vuelta de Gregorio, Beni se va a llevar al niño a Badajoz y Jana se traslada a la habitación de Pía, que está hundida. Rómulo llama la atención a Santos por presumir ante Lope, pero este no le obedece y provoca un fuerte enfrentamiento con el cocinero.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 365 del martes 28 de mayo

La tensión es máxima entre Lope y Santos, que están a punto de llegar a las manos. Solo la aparición de Vera evita un mal mayor. Este conflicto destapa la verdad: la relación de Vera y Santos no es lo que parece. Margarita trata de mediar entre Martina y Ayala, consiguiendo aparentemente más de lo que había logrado hasta ahora.

Todos siguen preocupados por Pía y la aparición de Gregorio, pero contarán con un aliado inesperado. Llegan a oídos de Alonso las intenciones de Cruz y Lorenzo con Catalina, y el marqués toma cartas en el asunto. Lorenzo, encargado del negocio de las mermeladas, dará nuevas directrices sobre el nuevo camino a seguir.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 366 del miércoles 29 de mayo

Jana y Pía en ‘La Promesa’.

María Antonia consigue animar a la marquesa trayendo a un modisto que les confeccione nuevos vestidos de cara a un baile, al que parece que finalmente no serán invitadas.

Martina recibe la invitación del hijo de unos marqueses para ir al teatro, pero la joven decidirá rechazarla. Reciben carta de Teresa anunciando su próximo viaje a América con su señora. Salvador se siente culpable de haber arrebatado esta oportunidad a María Fernández.

La marquesa sabe que su marido está planeando algo respecto a Catalina y pide a Lorenzo que lo averigüe. En contra de los deseos de Catalina, Tadeo lleva hasta al hangar a Adriano, que tampoco tiene muchas ganas de conocer a la joven Luján.

Avance del capítulo 367 del jueves 30 de mayo

La amenaza de Gregorio a Pía provoca que todo el servicio se ponga manos a la obra para localizar al intruso. La advertencia de Margarita era real y los Sotoblanco no van a invitar a los Luján al baile.

María Antonia tendrá que enfrentarse a contarle la dura realidad a Cruz. Martina sigue empeñada en no acudir a la cita con Asdrúbal Ibáñez, pero Cruz y la propia María Antonia le harán cambiar de opinión.

Lo que no cambia es la insistencia de Santos, que seguirá, inasequible al desaliento, intentando forzar su amor con Vera. Simona no sabe qué hacer con su relación con Virtudes, pero Candela conseguirá un cambio inesperado en la muchacha. Jana y Salvador empezarán a darse cuenta de que las notas que toma María Fernández tienen que ver con un plan que no les ha contado.

Avance del capítulo 368 del viernes 31 de mayo

Las malas artes de Lorenzo provocan una discusión entre Cruz y Alonso que María Antonia aprovecha para acercarse al Marqués. Martina sigue sin tolerar al conde de Ayala, por mucho que le diga su madre. La relación entre Adriano y Catalina tampoco parece ir bien y Cruz y Lorenzo no creen que eso llegue a nada.

Tras el encontronazo con Gregorio, Pía está destrozada y Jana le dice que tiene una idea. Tras hablar con Rómulo y este con el Marqués, dos guardaespaldas custodiarán la puerta de la habitación de Pía.

Vera sigue intentando acercarse a Lope, que la evita, a pesar de que Candela le anima a que no sea tan brusco con ella. Lo que ninguno sabe es que Santos está dispuesto a saltarse todas las líneas rojas.