Gorka Ibarguren se pronuncia así sobre la veracidad de ‘Supervivientes’ tras ser expulsado

Gorka Ibarguren, casi sin palabras tras su durísima e impredecible expulsión frente a su ‘hermano’ Rubén Torres, tuvo una despedida muy elegante en la que quiso señalar la autenticidad de un formato como ‘Supervivientes 2024’ y el cuidado tan encomiable que han recibido por parte de la organización.

«Quiero felicitar a los cuatro finalistas, sobre todo a Torres, que es como mi hermano y estoy súper orgulloso de que pase a la final», fueron sus primeras palabras; dejando así claro que, desde ahora, una vez fuera de la competición, su flamante ganador es el bombero.

«Le quiero dar las gracias a toda la audiencia, a todo el mundo que nos ha seguido y que ha estado ahí en su salón apoyándonos y viéndonos», añadió Gorka Ibarguren, pues el apoyo recibido ha sido masivo durante estos meses, salvándose de numerosas eliminaciones con altos porcentajes. De hecho, solo 13 votos le hicieron perder en ese reñidísimo e histórico televoto frente a Torres.

A continuación, el vasco quiso disipar esas dudas sobre si ‘Supervivientes’ es real o no. «Esta aventura, si alguien cree que no es real o que detrás de las cámaras nos dan comida, tengo que decir que esto es cien por cien real y que se pasa fatal. Mira que he hecho muchas aventuras pero esta es la más heavy que he hecho en toda mi vida», aseveró. Y en más de una ocasión tildó esta experiencia como «legendaria», sobre la que, además, agradeció el gran cariño de Laura Madrueño y del equipo: «Gracias, cómo no, a Laura y a todos por tratarnos tan bien».

Por último, Gorka Ibarguren quiso tranquilizar a sus seres queridos: «No estoy triste porque voy a casa con lo que más quiero en el mundo que son mi chica, mi familia y mis amigos». Y no perdió el sentido del humor: «Estoy feliz, la vida es un aprendizaje constante y sigo aprendiendo y evolucionando. No pasa nada. Eso sí, los amigos de resaca, esos 13 que no habéis votado, ya hablaremos, que os voy a dar…».