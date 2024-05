‘La Promesa’ pierde a este personaje, que confirma su retirada de la serie en su nueva era

Muchos se preguntan por el paradero de Pelayo, el personaje que interpretaba el actor Michel Tejerina en ‘La Promesa’. Con el arranque de la nueva era esta semana tras un salto temporal de seis meses, hemos dejado de verle en la serie de TVE y, por ello, a la audiencia le asalta la duda de si se ha marchado del reparto o no.

La respuesta es que sí como así ha confirmado TVE a través de la web y el propio intérprete, aunque esta retirada podría no ser definitiva. Deja la puerta abierta a volver siempre y cuando así lo quieran los guionistas. Lo cierto es que Pelayo estaba entre la espada y la pared, no podía hacer más, y sus mentiras le acabaron condenando ante Catalina.

La joven ilustre decidió perdonar al conde de Añil por todas sus patrañas desde que puso un pie en La Promesa, pero descubrió algo imperdonable como haberle traicionado dando dinero a Cruz del negocio de las mermeladas y las armas. A partir de ahí comenzó un desengaño amoroso que ha acabado con la desaparición de Pelayo en ese salto temporal que se produjo en el capítulo del miércoles, y con Catalina desterrada en el hangar superando ese desamor.

No obstante, como decimos, Tejerina no descarta su regreso en un futuro: «No lo sé, ojalá que sí, yo espero que sí porque todavía se pueden contar muchas historias sobre este amor. Ya sabéis que en la promesa todo es posible». Mientras tanto, se despide de los fans del serial de TVE con este mensaje: «Me lo he pasado muy bien y espero que os haya gustado la historia con Catalina».

Por otro lado, Michel Tejerina valora su papel en ‘La Promesa’ con gran satisfacción. «Yo sabía que al personaje le iba a poner en un conflicto muy grande al enamorarse de una persona que, pasado el tiempo, acabaría traicionando. Cuando lo leí en el guion me pareció algo muy interesante porque, como actor, pensé que me lo iba a pasar muy bien», resalta.

Sobre si ha sido difícil meterse en la piel de un traficante, responde así: «No es algo que me pille muy a mano. Pero ha sido muy divertido trabajar también con Andreas Muñoz (Jerónimo Gamboa) y Christian Stamm (Mr Cavendish). En estas secuencias, que tenían un estilo más mafioso, podía enseñar otra cara de Pelayo. Una cara más oscura y eso hace al personaje más rico y con más aristas», ha destacado el actor.

¿Cómo ha sido para Michel Tejerina meterse en la piel de un traficante de armas?



No te pierdas la entrevista al actor que ha dado vida a Pelayo en #LaPromesa



👉https://t.co/Lr4LqaXbxQ pic.twitter.com/lyI3RoipRK — La Promesa (@lapromesa_tve) May 24, 2024

Además, Michel Tejerina declara llevarse un enorme aprendizaje con su participación en ‘La Promesa’ por lo que exige una serie diaria: «Me ha enseñado la disciplina de trabajar en una diaria, porque te obliga a ser disciplinado, estudiar bien, estar muy despierto, trabajas a un ritmo rápido y eso te lleva a estar muy despierto».