‘Supervivientes 2024’ sorprende con quién es el expulsado definitivo pero hace justicia

Tras la injusta expulsión definitiva de Rocío Madrid de ‘Supervivientes 2024‘, el reality encara una nueva y esperada marcha, la de Lorena Morlote. La hasta ahora concursante se ha convertido en la segunda expulsada oficial del reality a decisión de la audiencia, que ha podido votar gracias a un televoto exprés. En concreto, la expulsión se ha vivido durante la emisión de la entrega dominical con Sandra Barneda.

Es necesario remarcar que los tres participantes nominados procedían de Playa Limbo. Dicha localización fue estrenada por Kiko Jiménez y Laura Matamoros. También Lorena Morlote es habitante de esta playa al aguantar durante dos semanas después de ser desterrada del grupo principal. No son los únicos, pues el pasado jueves se sumó Kike Calleja, último concursante expulsado.

Al ser cuatro los concursantes, se ha planteado un juego para que fuesen tres los supervivientes expuestos al televoto en el que se debatiría la continuidad de uno de ellos en el concurso. Kiko Jiménez ha conseguido erigirse como ganador de la prueba por lo que Kike Calleja, Laura Matamoros y Lorena Morlote se han convertido en los concursantes que se enfrentaban a esa expulsión definitiva.

Antes de dar a conocer el veredicto, el reality ha llevado a cabo la tradicional ceremonia de salvación. En ella, se ha comunicado la continuidad de Laura Matamoros en el reality. Por lo tanto, la eliminación definitiva se debatía en un duro duelo entre Kike Calleja y Lorena Morlote que ha acabado resolviéndose al final de la gala.

La audiencia de ‘Supervivientes’ no da su beneplácito a Lorena Morlote

Una vez terminado el tiempo establecido para votar, Sandra Barneda ha contactado con los concursantes para anunciar el nombre del segundo expulsado/a oficial del reality. «El público de ‘Supervivientes’ con sus votos en la app de Mitele ha decidido que el expulsado definitivo sea Lorena Morlote«, han sido las palabras empleadas por la presentadora. La decisión ha sorprendido, ya que la mayoría apostaba por la eliminación de Kike Calleja.

Visiblemente feliz con su marcha, la ahora exconcursante no ha dudado en saltar de alegría y expresar su deseo de volver a España. «Alégrate, no me llores», le ha comentado Lorena a Laura Matamoros. De igual manera, no ha dudado en agradecer al público su decisión: «Gracias, gracias. Lo estaba pasando mal como has visto en los vídeos, que no puedo más. No me puedo ni levantar. Es muy duro, que lo sepa toda España lo durísimo que es este reality sin comida. Por eso, ellos están también felices con mi expulsión porque estoy muy mal, de verdad».