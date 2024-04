Pedro García Aguado, a punto de ahogar a Kiko Jiménez en pleno directo en ‘Supervivientes’

Momento de máxima tensión el que se ha vivido durante la emisión de la séptima entrega de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. Dicho episodio se ha vivido durante una de las pruebas planteadas por la organización a los concursantes. En esta ocasión, hasta tres concursantes debía luchar en la prueba. Sin embargo, la dinámica se ha reducido a un duelo entre Pedro García Aguado y Kiko Jiménez; uno de los más tensos que se recuerdan.

En concreto, los dos náufragos debían meterse al agua para hacerse con una boya que debían trasladar a la orilla e introducirla en un cesto. El concursante que lo hiciera vencería. En el duelo protagonizado por Pedro García Aguado y Kiko Jiménez, este último ha conseguido ser más veloz y hacerse con la boya. Sin embargo, Pedro García Aguado no se ha dado por vencido y le ha puesto las cosas muy difíciles a su compañero.

De hecho, el que fuese ‘Hermano Mayor’ no ha dudado en agarrar a Kiko Jiménez de tal manera que los dos han caído al agua sucesivamente y, por momentos, parecía que estaba a punto de ahogarle. «Kiko se lo está poniendo muy difícil y esa llave que le está intentado hacer Pedro por detrás», comentaba Laura Madrueño, quien añadía: «Máxima tensión ahora mismo entre Kiko y Pedro».

De hecho, la presentadora no ha dudado en pedirles cautela: «No os hagáis daño por favor». También Sandra Barneda ha clamado desde plató: «Que no ahogue a Kiko». «Pedro no se da por vencido y está a punto de quitársela a Kiko», ha comentado Laura Madrueño, quien también ha rogado: «¡Cuidado! A ver, no quiero sustos. Chicos, por favor».

Kiko Jiménez, al borde del desmayo en ‘Supervivientes’

Finalmente, Kiko Jiménez ha conseguido imponerse, aunque Pedro García Aguado no se lo ha puesto fácil. Sin apenas poder pronunciar palabra, Kiko ha compartido: «Ha sido duro, ha sido duro, pero lo importante es que espero que los dos no nos hayamos hecho daño. Los dos hemos sido muy competitivo y es que el juego es lo que tiene. Yo lo siento Pedro si te he hecho daño en algún momento».

Tal ha sido la intensidad empleada por Pedro que Kiko se ha mostrado especialmente mareado a posteriori. Por ello, la presentadora ha tenido que invitarle a tumbarse para así poder recuperarse: «Vamos a sentarnos, que Kiko está un poquito mareado. Siéntate un poco Kiko».

¡Qué miedo!»: el tremendo susto de la audiencia por la competitividad de Pedro García Aguado

Los espectadores no han pasado por alto la batalla. De hecho, ha sido uno de los momentos más vibrantes de la gala dominical hasta tal punto que muchos espectadores se han mostrado muy críticos con Pedro García Aguado. «¿Pedro pretende ahogar a Kiko?», se ha preguntado un seguidor del formato, mientras que otros exclamaban: «¡Qué miedo!» o «¡Qué ansiedad!».

