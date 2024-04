Medidas disciplinarias a Mario en ‘Supervivientes’ por lo que se ha visto en pantalla

‘Supervivientes‘ por fin ha actuado contra Mario González por el reiterado incumplimiento de las normas del concursante a la hora de disfrutar de las recompensas. A pesar de las advertencias y las indicaciones de Laura Madrueño, o ha seguido comiendo fuera de tiempo o se ha guardado comida en el bolsillo del bañador de forma indebida.

Por ello, la organización del reality de Telecinco ha decidido frenar en seco esta reiterativa conducta del robinsón y le ha aplicado medidas disciplinarias en directo en la gala de ‘Tierra de Nadie’. El concursante se disponía a degustar unas deliciosas torrijas junto a su grupo tras ganar la prueba de recompensa.

Pero antes de producirse la deglución, Laura Madrueño ha llamado a Mario González para comunicarle que la dirección de ‘Supervivientes’ le iba a prohibir ese privilegio por sus acciones en las anteriores degustaciones. Para poner en contexto a los espectadores, se ha mostrado en pantalla los dos episodios en los que el joven infringió las reglas.

«La organización ha decidido que no vas a poder comer y que sirva de precedente para el resto para que no se incumplan las normas», ha sentenciado la presentadora en Honduras. Mario ha aceptado la severa penalización del programa sin más remedio, pero su novia Claudia Martínez ha clamado contra la determinación tan drástica de la dirección de ‘Supervivientes’.

«Es injusto», se ha rebelado a gritos la superviviente. Es más, ha llegado a plantearse, a modo de protesta, no comer de la recompensa que se les ofrecía este martes. Sin embargo, tras implorárselo su chico, finalmente ha sucumbido y ha decidido tomar las torrijas, pues perdía también ella por una absurda cabezonería que no iba a evitar la sanción a su pareja. «Me hubiera gustado que me hubieseis dado antes un toque de atención», se ha quejado Mario, que ha considerado desmesurado el castigo del programa.