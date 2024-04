El recado directo de Ana Rosa Quintana a Sonsoles Ónega por la audiencia de ‘TardeAR’

Ana Rosa Quintana fue la «reina de las mañanas» durante casi 20 años. Pero la presentadora daba el salto a las tardes de Telecinco el pasado mes de septiembre con ‘TardeAR’ para ocupar el hueco que dejó el cancelado ‘Sálvame’. Un cambio que a nivel de audiencias no está resultando lo suficientemente fructífero.

Así, ‘TardeAR‘ se suele mover habitualmente entre el 10-11%, unas audiencias que le suelen dejar en segunda opción de su franja por detrás de Antena 3 que con ‘Y ahora Sonsoles’ le suele superar cada tarde salvo en alguna ocasión que el programa de Ana Rosa ha podido con el de Sonsoles Ónega.

De las audiencias de ‘TardeAR’ se han pronunciado tanto Ana Rosa Quintana como Xelo Montesinos, la CEO de Unicorn Content, en una entrevista para TiVU. «Lo que me llama la atención de la tarde ahora es que en esta franja siempre ha habido algo de ficción, series, telenovelas, pero ahora el volumen es impresionante», destaca la presentadora.

En ese sentido, Xelo Montesinos deja claro que ellos compiten en desigualdad de condiciones pues las series fidelizan. «Tienen un grado de fidelidad que en un programa de televisión no tienes«, recalca la productora ejecutiva y directora de ‘TardeAR’. Además, recalca que el hecho de que el programa de Sonsoles Ónega vaya después de una serie le ayuda que «si va más o menos bien ayuda a que el público se quede».

Asimismo, Xelo Montesinos no duda en hablar de como ‘TardeAR’ ha sustituido a un programa histórico que no tiene nada que ver con el suyo. «Venimos de una época pasada que no tiene nada que ver con el programa que estaos haciendo. Haceos un programa donde planteamos también una alternativa al contenido. Es un programa donde hemos intentado innovar con otras temáticas. Eso es novedad para un público en Telecinco que estaba acostumbrado a otro tipo de género», destaca la productora.

El recado de Ana Rosa a ‘Y ahora Sonsoles’

Pero más allá de su lucha con series como ‘La promesa’ o ‘Pecado Original’, tanto Ana Rosa Quintana como Xelo recuerdan que también compiten con un formato como el de ‘Y ahora Sonsoles’ que va sin publicidad y por ende tampoco están en igualdad de condiciones.

«Va sin publicidad. Nosotras llevamos una media de 30 minutos de publicidad frente a dos cadenas que van sin publicidad«, suelta Ana Rosa. «Somos los únicos que tenemos publicidad y, además, mucha», prosigue diciendo Quintana en esta entrevista lanzando un recado al programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3.

Pese a todo, Ana Rosa Quintana no duda en presumir del buen target comercial que marca cada tarde ‘TardeAR’. «Tenemos un buen target comercial que está por encima de la media, con un perfil de espectador muy bueno aunque más infiel porque es más joven. La verdad es que la cadena está encantada y nosotras también, porque hay que valorar lo que tenemos enfrente: telenovelas y ausencia de publicidad. Y eso es complicado», sentencia la presentadora.