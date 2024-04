Avance ‘La Promesa’ capítulo del lunes: Abel acaba con Jimena y Catalina salva a Pelayo

Las circunstancias abocan a Salvador a querer marcharse de ‘La Promesa’. No aguanta la presión de Rómulo y quiere dejar el palacio, pero María Fernández le hace entrar en razón y frenar, por ahora, esas intenciones.

Jimena pide a Manuel que no se cierre en banda y reconsidere retomar la relación como antes, pero el joven heredero no piensa ni sopesar la propuesta de los duques de los Infantes de trasladarse a Madrid.

Mr Cavendish le confiesa a Lorenzo que tiene perfectamente calculado el asesinato de Pelayo durante la próxima entrega de armas en La Promesa y el capitán de la Mata, lejos de detener sus planes criminales, le desea suerte.

Curro mantiene un enésimo enfrentamiento con Martina, que cada vez está mas resentida con la relación entre su madre y Ayala. Y, tras ese altercado, el muchacho le cuenta a Jana que siente que se está desenamorando de ella.

Para evitar que Abel destape su secreto, Jimena envenena la taza de te del doctor, al que invita a una merienda en su alcoba engañándole con que va a aceptar su petición y va a desvelar que lo de su embarazo fue una farsa. Pero un oportuno ataque de tos evita que tome ese te en el último segundo, frustrándose así su plan.

Manuel y Cruz tienen un fuerte desencuentro. La marquesa le exige que transija con la proposición de los padres de Jimena de irse a vivir juntos al palacio que poseen en la capital, pero no se va a doblegar. No va a ceder de ninguna manera. La tensión es tal que Cruz le arrea un golpe y Manuel le advierte que, si vuelve a hacerlo, se irá de La Promesa para no volver jamás.

En el final del capítulo de hoy, Abel se ha plantado ante los marqueses y Manuel dispuesto a contar la verdad del embarazo de Jimena. Y Mr Cavendish intenta secuestrar a Pelayo a punta de pistola, pero Catalina lo frustra con el arma que les hizo llegar como regalo envenenado.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 336 del lunes 15 de abril

Abel confiesa a Manuel, Cruz y Alonso que el embarazo y aborto de Jimena fueron falsos y que él contribuyó a mantener esa mentira. Esta revelación cae como un jarro de agua fría. Aun así, Manuel cree que es una oportunidad para anular su matrimonio con Jimena.

Catalina salva a Pelayo de las garras de Cavendish, pero no piensa perdonar el gran engaño en el que la ha tenido su prometido todo este tiempo. y Virtudes, incapaz de controlar sus ahogos, sigue pensando en abandonar La Promesa; igual que Salvador, que continúa creyendo que la presión a la que lo somete Rómulo no es normal.

La amistad entre Ayala y Margarita se afianza e intentan seguir adelante a espaldas de Martina, quien sigue con su intención de evitar esta relación a toda costa. Una vez más, en este caso la Duquesa de los Infantes, pone de manifiesto el parecido de Vera con la hija de los Duques de Carril. A pesar de la negativa de Vera, es evidente lo nerviosa que esto la pone.