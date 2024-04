‘La Promesa’: Avance del capítulo del viernes con Abel ¿asesinado? y la marcha de Salvador

‘La Promesa‘ es un totum revolutum con la irrupción de los Duques de los Infantes en Palacio, que plantean que la solución para el matrimonio entre su hija y Manuel es que se trasladen a vivir a Madrid y hagan vidas por separadas con discreción, pero el joven heredero no está dispuesto a aceptar esa pantomima. La situación queda totalmente varada.

Jimena le ruega a su marido que le dé una oportunidad pero Manuel se niega en rotundo, no solo no la quiere, sino que además siente una aversión por ella incontenible. En paralelo, ella presiona a las doncellas, entre ellas Jana, para refrendar su sospecha de que la amante de Manuel es Blanca Palomar y, a la vez, lidia con Abel, que quiere revelar ya el engaño del falso embarazo. Es el último aviso que le da.

Pero Jimena no se va a quedar de brazos cruzados, sabe que si el doctor Bueno contara la verdad sobre su embarazo cualquier oportunidad de acercamiento con Manuel se esfumaría. Así que no le temblará la mano a la hora de envenenar al médico y poner así fin a algunos de sus problemas.

A pesar de las palabras tranquilizadoras de Ayala, Petra no es tonta y cada vez tiene menos dudas de que él y Margarita hay algo más que puro interés. Lorenzo cierra con Míster Cavendish los pormenores de la próxima entrega de mermeladas, y Catalina escucha sin ser vista el lugar y la hora. ¿Se presentará pese a que Pelayo le advirtió de que no lo hiciera?

Mr Cavendish y Lorenzo hablan de la inminente entrega de armas y el traficante inglés le confiesa que, efectivamente, los planes que tiene para Pelayo son los mismos que para Jerónimo. Quiere acabar con su vida y, por ello, el capitán de la Mata no quiere estar presente en el intercambio, para no verse involucrado.

Las cocineras cuentan a Pía el problema de Virtudes y esta avisa al doctor Bueno, que les da una explicación para sus ahogos. Vera y María Fernández han acercado posturas después de que aparezca el maletín con el dinero. Y a la par, Rómulo sigue presionando a Salvador con continuos sermones hasta que el lacayo toma una decisión sorprendente y drástica: dejar el puesto y marcharse de La Promesa.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 335 del viernes 12 de abril

Manuel lidia como puede ante la presión de sus padres y de sus suegros para que se vaya a Madrid con Jimena, aunque le jura a Jana que no va a ceder de ninguna manera y que nada ni nadie podrá separarlos.

Jimena pasa a la acción con Abel tras el último aviso que le ha dado para revelar la farsa del embarazo. No le queda otra salida que acabar con el médico si no quiere que su burdo secreto salga a la luz. Así que no le tiembla la mano a la hora de asesinarle con veneno.

Salvador está convencido de que ha llegado el momento de abandonar La Promesa. El muchacho le confiesa a María que está convencido de que si Rómulo se lo ha puesto tan difícil es porque ya tiene a alguien para el puesto. Quien también quiere abandonar La Promesa es Virtudes, que le cuenta a Pía que no ve otra solución para sus continuos ahogos.

Lorenzo mantiene una reveladora conversación con Cavendish en la que hablan sin tapujos del crimen del Conde de Añil. Aunque quizás el pobre Pelayo tenga todavía una oportunidad para salir indemne de la encerrona… o no. ¿Se avecina una nueva muerte?