Arturo Sancho, Manuel, aclara si se marcha de ‘La Promesa’ tras su total desaparición

Arturo Sancho ha levantado revuelo entre los fans de ‘La Promesa’ por sus últimos movimientos en Instagram. Los fans del serial de TVE se han dado cuenta de que el actor que da vida a Manuel ha pasado unos días fuera de España, y han saltado todas las alarmas.

Su ausencia en el set de rodaje ha dado pie a un sinfín de teorías entre los fanáticos de la serie. Muchos se han llegado a plantear su salida de la ficción de TVE, y por eso el actor ha grabado un vídeo en sus historias de Instagram el que explica todo lo sucedido a sus seguidores.

Arturo Sancho, sobre el futuro de ‘La Promesa’: «Vienen curvas»

«Hago este vídeo porque he visto que hay gente que pregunta si estoy de vacaciones o si me he ido de la serie… Me encantaría mantener el misterio y que se siguiera hablando de ellos porque me divierto mucho, la verdad», comenzó explicando el actor de ‘La Promesa’ en sus historias.

Entonces, explicó el motivo detrás de sus viajes. «Es cierto que he tenido unos pequeños días de descanso que me venían muy bien porque bueno, a quién no le vienen bien y he aprovechado y me he ido a Portugal, que es lo que habéis estado viendo en las redes sociales», aseguró Sancho. Pero su mensaje para los seguidores del serial no acabó ahí.

«Sobre todo hago este vídeo no solo para confirmar esto, sino para avisaros a todos y a todas aquellas que os guste la serie que disfrutéis de ‘La Promesa’ y que disfrutéis de la trama de Manuel y Jana», señaló el intérprete, que no se quiso despedir de sus seguidores sin sembrar la locura. «Por supuesto, quería avisaros de que vienen curvas», advirtió Arturo.

«Así que si por algún casual habéis dejado de ver la serie unos días o cualquier otro motivo, tenéis alguien, amigos, amigas, que digan ‘pues últimamente, no sé, no me apetece mucho verla… Que sepan que vienen curvas, así que haced con esa información lo que queráis», adelantó el protagonista de la serie.