Ana Garcés, de ‘La Promesa’, sorprende con estas palabras al preguntarle por Arturo Sancho

La química entre Jana y Manuel en ‘La promesa’ es innegable, pero lo de los actores que les dan vida no fue ‘amor a primera vista’. Ana Garcés se sinceró en una entrevista para La Razón sobre cómo es su relación fuera del set con Arturo Sancho. La actriz recordó los primeros días de rodaje con su pareja en la ficción, y reconoció que su primera reacción fue algo fría.

La protagonista de ‘La promesa’ se abrió en su entrevista para Cristina Fernández sobre la relación con su protagonista. Y es que, después de casi 320 entregas, los seguidores del serial están deseando que su personaje y el que interpreta Arturo Sancho sean felices de una vez por todas. Sin embargo, reconoció que en un principio tuvo sus dudas.

Ana Garcés recuerda lo primero que pensó al ver a Arturo Sancho

Ana Garcés asegura que lo primero que pensó al ver al que sería su pareja en la ficción fue: «Madre, yo con este, cero química». Aún así, explicó que lo que se llega a ver en pantalla refleja muy bien su relación actual con el actor que da vida a Manuel. «Lo que sí que puedo asegurar es que la respuesta que recibimos es que el sentimiento en pantalla se percibe», comenzó explicando la de Valladolid.

La actriz confesó que en un principio tuvo sus dudas con el proyecto, pero que pronto se despejaron. «Que yo pensase que no se iba a ver el sentimiento en tiene más que ver con que había leído unos capítulos y jamás me imaginé la trama», recordó la protagonista de ‘La promesa’. Aunque a la actriz no le acaban de cuadrar algunas cosas de su personaje, y así lo explicó en su encuentro con La Razón.

Ana Garcés señaló que, los guionistas se han tomado muchas licencias con su personaje para que tenga una evolución que, en la vida real no se daría jamás. «Estoy convencida de que había mujeres en 1913 tan o más peleonas que Jana, pero que no tenían el reconocimiento y su ‘impunidad», espetó la intérprete, que da vida a una doncella con nociones de psicología y cirugía.

Sobre el éxito de la ficción, la vallisoletana defendió que sus compañeros son «actores magníficos» y destacó la diversidad del formato. «Es una mezcla de todos los géneros: thriller, drama, romance… Es muy difícil que no haya una trama que enganche», explicó la compañera de Arturo Sancho en la ficción, que también reconoció que su persona «siempre la hace reflexionar».