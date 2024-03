Avance de ‘La Promesa’ del lunes: Manuel se enfrenta a una trampa perfectamente urdida

‘La Promesa‘ ha arrancado este viernes con el chantaje de Lorenzo a don Pelayo. El capitán ha descubierto que el negocio de las mermeladas es una tapadera para esconder otro mucho más lucrativo como el armamentístico. Y más en los tiempos que corren con la Primera Guerra Mundial en ciernes.

Sin embargo, Lorenzo no piensa delatarle porque tiene otros planes para su propio beneficio. Tiene a su merced al conde de Añil y cree que tiene mucho más que ganar con su silencio. Sabe que con la venta de armas se debe ganar dinero a raudales y quiere un porcentaje de esos beneficios.

Así, Lorenzo presiona a Pelayo para entrar en el negocio y el conde de Añil no tendrá más remedio que ceder. Ese es el precio que tiene que pagar para que el capitán le guarde el secreto ahora que, además, su boda con Catalina está muy cerca de producirse.

Por otro lado, Alonso sorprende y se muestra dispuesto a contarle a Curro de su pasado. Además de recordar a su anterior mujer, Carmen, también le ha hablado de una mujer anónima que fue su principal apoyo tras la pérdida de su primera esposa. Para Jana y el muchacho no hay dudas: tiene que tratarse de Dolores, su madre, y tuvo que ser un amor especial.

El gran miedo a que Abel cuente a los marqueses la relación clandestina entre Manuel y Jana atenaza a los dos enamorados. Por eso, el heredero de los Luján propone un plan, que va a terminar siendo un completo desastre y que empeorará las cosas. ¿De qué se trata? Manuel propone a Jana sincerarse con Abel y confesarle la relación que tienen, pero la doncella no está convencida de que eso sea buena idea.

Después de insistirle, Pía ha accedido a entrevistar a Virtudes para que entre como empleada en el servicio de La Promesa. Simona y Candela no dudan en aleccionar a la muchacha para que aprenda rápido y no sea un lastre para el resto, aunque no con demasiado acierto.

Salvador malinterpreta el origen de la mala relación entre María Fernández y Vera y mete la pata hasta el fondo cuando sugiere que su prometida pueda seguir enamorada de Lope. Algo que abrirá un cisma entre los recién emparejados.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 318 – Lunes 18 de marzo

Alonso continuará hablando con Curro de la mujer que tanto lo apoyó tras la muerte de doña Carmen, aunque se resistirá a desvelarle su nombre. Curro se lo cuenta a Jana y ella lo presiona para que siga indagando, aunque si muestra demasiado interés podría provocar que el marqués sospechara.

Además, los problemas para Curro no terminarán, ya que una amarga conversación con Martina le deja claro que no hay esperanza alguna en su romance. Esto sumirá al muchacho en una inevitable melancolía.

Pelayo sufre el acoso de Lorenzo para que le permita entrar en el negocio de mermeladas, que será la tapadera perfecta para recibir los beneficios de las armas, pero el joven conde no sabe cómo planteárselo a Catalina, su prometida.

La entrevista de trabajo de Virtudes para entrar como doncella en La Promesa es un completo desastre, y el ama de llaves se siente presionada a la hora de decidir si se le contrata o no. ¿Primará su amistad con Simona y Candela o sus obligaciones como responsable del servicio?

Alonso invita a Manuel a un rápido viaje a Puebla de Tera para conocer a un famoso aviador. Pero las verdaderas intenciones del marqués son bien distintas y esconden una trampa. El heredero pronto se dará cuenta de la encerrona que sus padres han urdido para forzarle a ver a Jimena y se revolverá como nunca contra los marqueses.