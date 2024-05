‘La Promesa’: Avance del capítulo del lunes con el inquietante plan de Curro y un chantaje

Nunca antes hemos visto al marqués como en el arranque de ‘La Promesa’ de este viernes. Tras confesar Pelayo que usó el negocio de las mermeladas como una tapadera para le tráfico de armas y que Mr Cavendish era realmente un traficante, Alonso ha montado en cólera y a punto ha estado de agredirle.

Además, le ha ordenado marcharse de palacio mientras Catalina, devastada, ha hecho lo imposible para tratar de retenerlo con ella y le ha pedido que, a pesar de esta alta traición, reconsidere su postura. La muchacha ha logrado que su padre cambie de parecer y el conde de Añil podrá quedarse por ahora.

Quien no tiene tan claro que pueda retener a María Fernández por su nuevo empleo es Salvador, lo que hará surgir nuevas inseguridades en él sobre a relación y la boda. Como las que empieza a sentir Lope cuando habla con Vera sobre las impertinentes galanterías que le está dedicando Santos, que no va a parar hasta arrebatarle a su novia. y que acaba recibiendo un sermón por parte de Rómulo por su insubordinación con su padre. Le amenaza con expulsarle si no cambia de comportamiento.

Alonso y Cruz piden explicaciones a Lorenzo tras descubrir que también estaba inmerso en el negocio de las armas, pero se defiende con una de sus patrañas, asegurándoles que entró en ese mercadeo para proteger a Pelayo y a La Promesa de las amenazas de Cavendish.

En la zona de servicio, Simona se entera por Teresa de que Virtudes tuvo otro ataque respiratorio. Tras este nuevo episodio, Candela y ella llegarán a la conclusión de que lo que le pasa a la muchacha tiene que ver con su último y misterioso viaje sobre el que no quiere soltar prenda. ¿Qué esconde y qué le atormenta a Virtudes?

Mientras, Blanca Palomar decide involucrarse en la vida de su amigo Manuel y lo hará poniéndole las cosas mucho más fáciles para estar con Jana y dinamitar por completo esa pared invisible que se ha levantado entre ellos tras el suicidio de Jimena. Así, el joven heredero se ha presentado en la habitación de Jana prometiéndole que está dispuesto a todo por ella y a dejar llevarse por el corazón sin importarle los obstáculos y las consecuencias. Los dos han tenido un momento de pasión.

En paralelo, Alonso se entera de algo relacionado con los intereses de Curro que va a cambiar por completo la situación en palacio. Rómulo le cuenta al marqués que miembros del servicio han encontrado en su habitación unos recortes de prensa inquietantes y le pide al señor que los vea con sus propios ojos.

Acto seguido, el marqués ha encarado a Curro y le ha pedido explicaciones por esos recortes sobre la guerra de Europa y un mapa de Francia con rutas de todos los frentes de la guerra. Acorralada, el muchacho ha confesado que tienen una razón de ser: va a luchar en la guerra en el bando de los franceses. La noticia caerá como una bomba y nunca mejor dicho por sorprendente y descabellada.

Avance del capítulo 354 de ‘La Promesa’ – Lunes 13 de mayo

Rómulo informa al servicio de que Curro quiere luchar en la guerra y Jana recibe esta información con un gran shock, pues no tenía conocimiento de ello. Ni Alonso ni Rómulo ni la mismísima Jana son capaces de hacer cambiar de opinión al muchacho, que está convencido de su decisión. Cuando Martina se entera, su dolor es indescriptible.

Además, este interés del muchacho por enrolarse en la contienda va a cambiar por completo la situación en palacio y también tendrá consecuencias impredecibles en la relación de Curro con Alonso.

Ante esta inaudita disyuntiva, ¿acabará enterándose de alguna manera de que el joven ilustre es realmente su hijo y no su sobrino como él cree? Es una teoría que se abre debido a la promo que ha lanzado TVE en las últimas horas y en la que se indica que «llegó la hora de la verdad». En ese spot aparece la marquesa llorando frente a un espejo destrozado y eso adelanta que se descubrirá algo que le provocará esa reacción. Además, el creador de la serie, Josep Cister, ha avisado de que en el capítulo del lunes «se va a liar».

Santos continuará empecinado en la conquista de Vera, malmetiendo contra Lope, al que tacha de un don nadie y de un muerto de hambre que no le dará una buena vida. Lope, por su parte, tiene miedo de que este zalamero acabe adulando a la doncella.

La marquesa pilla a Manuel y Blanca saliendo de La Promesa muy pizpiretas. Les interroga y le reprocha a su hijo que se deje ver con una mujer cuando está tan reciente la muerte de Jimena. Sería la comidilla de los mentideros.

Santos fijará también su objetivo en Pía y se alía con Petra para hacerle la vida imposible en La Promesa. El recién llegado lacayo le cuenta que su hijo Dieguito sigue en La Promesa a pesar de las directrices de la marquesa. Petra no tardará en irle con el cuento a Cruz y las consecuencias para la ama de llaves pueden ser terribles.

Virtudes sigue con sus mentiras sobre su falso viaje a Martos para reencontrarse con su hermano Antoñito. Y Simona, que ya no se cree ni una palabra de lo que cuenta su hija, se siente decepcionada con que no sea honesta. La relación entre ambas parece resentirse sin remedio.

Por otro lado, Cruz se reunirá a solas con Pelayo para hacerle una insólita petición o, más bien, una exigencia: que el dinero que ha obtenido de los beneficios de las armas sea para ella en su totalidad si no quiere tener problemas en la reconciliación con Catalina. Le amenaza con contar la verdadera historia de cómo llegó al palacio y el conde se ve obligado a ceder a las pretensiones de la marquesa.