Una de las grandes protagonistas de ‘La Promesa’ informa de su salida inmediata de la serie

María Castro, una de las grandes protagonistas de ‘La Promesa’ y uno de los nombres más importantes del reparto de la ficción, ha anunciado esta semana su salida de la serie de TVE. Sin embargo, no significará que su personaje, Pía Adarre, desaparezca ni mucho menos.

De hecho, sobre esa continuidad arrojó luz el creador de ‘La Promesa’ en una entrevista para El Televisero. Josep Cister nos atendió y nos avanzó que el embarazo de la actriz se ha utilizado para idear algo que dará mucho que hablar y que se podrá ver en antena entre mayo y junio.

«María tenía miedo por si su personaje se terminaba aquí. Entonces le dije: ‘No, dame 24 horas’, y al día siguiente le hice una propuesta con una trama completamente nueva. María se quedó loca y me dijo: ‘Sí quiero, no me lo puedo creer, con el tiempo en que me lo has dicho y con que vayamos a hacer esto'», declaró Cister en exclusiva a este portal.

La cabeza pensante de ‘La Promesa’ no quiso entrar en más detalles para mantener la incógnita y la expectación, pero empleó su entrevista con El Televisero para advertir a los espectadores del serial de que se tratará de algo «muy gordo»: «Va a ser un sorpresón lo que va a pasar, la gente va a flipar».

Ahora, lo que sí sabemos gracias a la propia María Castro es que ha llegado el momento de hacer un parón para dar a luz a su nueva pequeña. No es habitual estar en un rodaje hasta prácticamente el momento de salir de cuentas, pero ha sido su caso, disimulándose ante la cámara con multitud de triquiñuelas: faja, carpetas, planos estratégicos…

La intérprete de ‘La Promesa’ ha anunciado en su Instagram que le quedan pocos días de trabajo. «Me quedan 7 jornadas de trabajo, es decir, dos semanas de idas y venidas a plató… Y SÓLO 4 semanas para verle la carita», ha informado en la publicación en la que aparece con una tripa considerable. «Como luego me diga que quiere ser actriz… Qué le vamos a decir nosotros… Si ya lleva unas cuantas secuencias en su currículum… Ayer concretamente ‘hizo’ de: carpeta, de cubos de plumero y de fregona… Todo para que no se vea (¡Gracias equipo!), pero estar, ¡está!», ha añadido Castro.

Aun así, su paréntesis en el rodaje de ‘La Promesa’ no supondrá que su papel acabe ni que desaparezca como antes subrayábamos, pues entre las grabaciones y la emisión en TVE hay un mes y medio o dos de desfase y, por tanto, existe mucho material para disfrutar de sus interpretaciones sin problema a pesar de esa baja por maternidad.